Rezidenţiat 2019. Peste 8.800 de candidaţi susţin azi examenul de rezidenţiat. Concursul se va desfăşura în 6 centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie ca şi în anii trecuţi, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

În această sesiune au depus dosarele pentru participare la concurs 8.876 absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie (6.283 pentru medicină, 1.740 pentru medicină dentară, 853 pentru farmacie).

Absolvenţii candidează pe un număr de 4.710 locuri şi posturi pe cele 3 domenii de pregătire (3.960 locuri şi posturi la domeniul medicină, 398 medicină dentară şi 256 farmacie şi 96 locuri pentru ministerele cu reţea sanitară proprie - MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI).

Lista locurilor şi posturilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii este publicată pe pagina concursului de rezidenţiat www.rezidenţiat.ms.ro.

“Cele 6 centre universitare îndeplinesc condiţiile pentru organizarea concursului de intrare în Rezidenţiat, dar şi pentru pregătirea unui număr suplimentar de rezidenţi. Am cerut ca acest concurs să se desfăşoare în spiritul corectitudinii şi al transparenţei, principiile acestei guvernări. Anul acesta nu schimbăm regulile în timpul jocului, dar, în condiţiile în care resursa umană este deficitară căutăm soluţii ca toţi absolvenţii care reuşesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe ţară, să fie admişi”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătăţii.

În perioada 17-19 decembrie 2019 se va face alegerea posturilor/locurilor de candidaţi în funcţie de punctajul obţinut.

Între 6-14 ianuarie 2020, viitorii rezidenţi vor semna contractele individuale de muncă cu unităţile sanitare, iar între 14-16 ianuarie se va face repartiţia pe clinici de pregătire.

Încadrarea în unităţile medicale ca rezidenţi este prevăzută în 1 februarie 2020.

Rezidenţiat 2019. Peste 8.800 de candidaţi susţin azi examenul de rezidenţiat. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Horaţiu Moldovan, a declarat, duminică, la UMF Carol Davila, din Bucureşti, că toţi candidaţii la examenul de rezidenţiat care obţin punctaj de 60% se pot specializa. Rectorul UMF crede că peste 1.000 de locuri în plus vor putea fi ocupate de medici.



Secretarul de stat Horaţiu Moldovan a declarat, duminică, la UMF „Carol Davila”, unde se desfăşoară examenul de rezidenţiat, că Ministerul Sănătăţii e preocupat să dezvolte resursa umană în sistemul sanitar, astfel că candidaţii care vor obţine punctaj de 60% la rezidenţiat se pot specializa.



„Suntem preocupaţi de a dezvolta resursa umană atât de importantă în sectorul sanitar, ne bazăm pe tinerele generaţii care în mod firesc trebuie să le înlocuiască pe cele mai vechi. Intenţia şi propunerea noastră care se va concretiza este de a găsi pentru toţi cei care au peste 60% din punctaj o poziţie astfel încât să se poată specializa, să se poată instrui în specialităţile respective”, a spus dr. Horaţiu Moldovan.



La rândul său, acad. dr. Ioanel Sinescu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" a spus că acoperirea necesarului de medici este prioritară.



„Această ţară are o lipsă majoră de medici, pentru că sunt specialităţi în diferite centre, în diverse spitale, în diverse specializări. Atunci acoperirea necesarului respectiv se face prin mărirea numărului de medici care se specializează în specialităţile deficitare şi vor fi repartizaţi în centrele unde sunt mai puţini. Oricum sunt foarte multe locuri libere în toate specialităţile, aşa încât este o iniţiativă mai mult decât pozitivă. Nădejduiesc faptul că şi candidaţii la rezidenţiat vor reuşi să obţină minimum 60% din punctajul maximal, cu alte cuvinte să fie declaraţi că au luat rezidenţiatul şi apoi să aleagă specializarea pe care şi-o doresc, cu corespondenţă pe ceea ce MS a scos ca locuri în plus şi va scoate locuri în plus şi se va adapta numărului de viitori rezidenţi care vor rezulta din acest concurs”, a spus acad. Dr. Sinescu.



Acesta a precizat că îşi exprimă convingerea că Ministerul Sănătăţii va avea cel puţin 1.000 – 1.500 de locuri în plus faţă de planificarea iniţială.



Rezidenţiat 2019. Peste 8.800 de candidaţi susţin azi examenul de rezidenţiat. Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, dr. Horaţiu Moldovan este de părere că rezidenţiatul în spitale private este o variantă de luat în seamă şi se află în atenţia MS, atâta timp cât aceste centre beneficiază de bază tehnologică avansată.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Horaţiu Moldovan, a fost întrebat, duminică, într-o conferinţă de presă la UMF Carol Davila, din Bucureşti, dacă este pregătirea rezidenţilor în sistem privat o variantă de luat în seamă.

„Este o variantă, deoarece spitalele private au bază tehnologică foarte avansată pentru momentul actual. Să nu uităm faptul că în aceste spitale, în multe dintre ele, lucrează şi cadre universitare cu foarte multă experienţă şi abilitate, care au chiar calitatea de conducători de doctorat, deci au şi abilitatea universitar-academică de a coordona aceste specializări”, a spus secretarul de stat.

Întrebat, în continuare, când se va putea realiza rezidenţiatul în spitale private, dr. Moldovan a răspuns că „este o problemă tehnică, pe care urmează să o avem în discuţie”.