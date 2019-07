Cristina Călescu, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret", din Târgu-Jiu, este una din cele trei eleve din judeţul Gorj care a obţinut media 10 la Bacalaureat. Aceasta a mărturisit că a învăţat constant, în toţi cei patru ani, în care a făcut naveta şi s-a trezit la ora 6.00, în fiecare dimineaţă.

Cristina a spus că cel mai mare vis este să fie învăţătoare şi să aibă un post cât mai aproape de casă.

„Am muncit foarte mult. Mai departe vreau să dau la Facultatea de Litere şi vreau să îmi dau Titularizarea, sper să şi reuşesc. Am terminat profilul Pedagogic. Dau titularizarea pe învăţători, este ceea ce îmi doresc de foarte mult timp şi sper să reuşesc. Am depus dosar pentru titularizare şi în Gorj, şi în Bucureşti. Dorinţa mea este să rămân în Gorj, dar posturi sunt foarte puţine, pentru că îmi e mie mai bine acasă. Nu m-am gândit să plec în străinătate, aici mă simt eu bine, aici sunt eu. Locuiesc la ţară. Am făcut naveta în cei patru ani. Stau în satul Vârtopu, comuna Ciuperceni, dimineaţa m-am trezit la ora 06.00, mă duceau părinţii în staţie, iar seara mă întorceam tot cu microbuzul", a declarat Cristina Călescu.

Aceasta a avut rezultate bune la învăţătură şi în timpul liceului, ea absolvind fiecare clasă de liceu cu medii aproape de 10.

„Ştiu că meseria de învăţător nu e atât de bine plătită, dar atât de mult îmi doresc, încât cred că până la urmă banii nu mai contează. Copiii pentru mine sunt importanţi, îmi plac atât de mult copiii, încât banii i-am lăsat deoparte. Părinţii mă suştin. Ei au avut încredere în mine, însă eu nu am fost atât de sigură că voi obţine nota maximă. Acum aştept să văd unde o să reuşesc. Secretul este să lucrezi continuu", a mai spus Cristina Călescu.

Ceilalti doi elevi de 10 din judeţul Gorj sunt absolvenţi ai Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu" din Târgu-Jiu, respectiv Colegiul Tehnic Motru.

Primele rezultate ale examenului de bacalaureat au fost publicate, luni, fiind înregistrate 177 de medii de 10, potrivit datelor Ministerului Educaţiei.