La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,26 milioane lei (peste 690.000 euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report de aproximativ 187.000 lei (aproximativ 40.000 euro). La Noroc este un report cumulat in valoare de peste 2,83 milioane lei (aproximativ 600.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 14 milioane lei (peste 2,95 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 18.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 786.000 lei (peste 166.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 28.500 lei.

LOTO 6 din 49 din 15 august 2019. 6 7 9 37 30 31

Loto 5 din 40 din 15 august 2019. 25, 3, 33, 11, 21, 4

Joker din 15 august 2019. 30, 38, 40, 32, 27, 3

Noroc 0 7 8 4 4 1 4

Super Noroc 1 8 5 3 2 1

Noroc Plus 8 2 2 3 6 7