”Câteva contraste:

Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro

Prezidenţiabilul vrea să-i întoarcă pe români în ţară, dar şi-a consolidat cariera pe seama unora nevoiţi să plece

Opozantul şi-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de şcoală

Şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE

La bilanţ, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este este profitabil sieşi, în timp ce oameni aflaţi în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie

Vorbim despre persoane cu dizabilităţi sau proveniţi din medii defavorizate, greu de integrat pe piaţa muncii şi extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câştigat milioane sub pretextul facerii de bine”, se arată în preambulul articolului ”Adevărul despre Dan Barna” publicat de Rise Project.

Potrivit Rise Project, trei proiecte europene ”generoase arată ca după război”.

”Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăţi fictive, furturi de echipamente şi discursuri despre frumuseţea spiritului antreprenorial. Din partea beneficiarilor, multă dezamăgire”, mai susţin autorii.

Potrivit Rise Project, proiectele ”îngropate” de Grupul de Consultanţă şi Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, s-au numit “Punţi Comunitare” (social), “SES-am Deschide-te” (social)şi “Biblioteca Bunelor Practici”(antreprenorial).

”În centru se află candidatul Alianţei 2020 USR PLUS, consultant pe fonduri europene, apoi fost secretar de stat în guvernul tehnocrat la Ministerul Fondurilor Europene. Barna, 44 de ani acum, a ieşit din firmă de îndată ce a intrat în minister. L-a avut asociat pe Dragoş Jaliu, 50 de ani, conferenţiar la SNSPA, unde predă chiar cursul de Managementul proiectelor şi programelor internaţionale – Dezvoltare regională şi fonduri structurale”, susţin jurnaliştii de la Rise Project.

”Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăţi fictive, furturi de echipamente şi discursuri despre frumuseţea spiritului antreprenorial. Din partea beneficiarilor, multă dezamăgire. Regulile erau clare. Finanţate de UE în spiritul coeziunii, afacerile sociale se află la intersecţia sectorului de antreprenoriat cu cel non-profit, funcţionând pe principiul reinvestirii profitului şi utilizând excedentele în scopuri sociale. Sistemul este următorul: banii vin de la Comisia Europeană la beneficiarul fondurilor, în cazul nostru Consiliul Judeţean (CJ) Alba, care adăuga şi o mică cofinanţare. Apoi fondurile sunt distribuite înspre parteneri, printre care şi coordonatorul regional de proiecte, adică firma lui Barna şi a partenerului său, Dragoş Jaliu. De aici ajung spre întreprinderile sociale”, mai scriu autorii articolului apărut pe Rise Project, care dezvoltă fiecare caz în parte.

Rise Project precizează că Dan Barna, candidatul USR la preşedinţie, s-a retras în 2016 din companie şi a fost numit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene în guvernul tehnocrat.

”Anul trecut, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare – DCG s-a întors la Alba, ca lider de proiect european. Cu o nouă finanţare de 11,8 milioane de lei, înfiinţează întreprinderi start up în centrele urbane din judeţele Alba, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş. “Ne propunem să încurajăm antreprenoriatul în Regiunea Centru, prin crearea unui cadru dinamic şi sustenabil, favorabil dezvoltării abilităţilor antreprenoriale”, sună anunţul postat pe site-ul firmei. Proiectul se află deocamdată în faza de implementare. Compania lui Barna a fost verificată în teren de OIR POSDRU Alba, dar totul a fost ok, ni s-a transmis. Ultimul control de la minister a plecat şi el cum a venit”, se menţionează în finalul articolului.

În replică, liderul USR Dan Barna a sugerat că articolul apărut pe Rise Project are legătură cu candidatura sa la alegerile prezidenţiale.

”Am văzut că este un articol foarte lung. Sunt onorat că Rise şi-a alocat resurse în ultimele două luni pentru această documentare. Este cumva firesc într-o campanie electorală să existe genul ăsta de demersuri. Am văzut că au ales doar câteva dintre proiectele în care structurile de economie socială n-au rezistat după perioada de sustenabilitate. Perspectiva aparţine jurnaliştilor. Pot doar să spun că am fost transparent. În cele două luni de verificare minuţioasă am avut ocazia să stau o oră de vorbă cu cei de la Rise. Nu e prima dată când se vorbeşte de activitatea mea anterioară intrării în politică”, a declarat pentru MEDIAFAX Dan Barna.

El a reamintit că toate proiectele realizate de compania în care a activat au fost monitorizate, verificate şi rambursate integral de către autorităţile de management române şi europene.

”Ceea ce se sugerează în acel articol este ca şi cum i s-ar reproşa unui fotbalist că nu au ieşit toate fazele perfecte. Dincolo de asta, e ca şi cum ne-am supăra pe Hagi că n-a înscris de fiecare dată. Lucrurile sunt foarte clare, am fost deschis, nu am nimic de ascuns. (...) Perspectiva din care e abordat articolul este semnificativ extrasă din context, cumva şi selecţia atentă doar a celor câţiva nemulţumiţi, fiind ignoraţi zecile de beneficiari. Informaţia este luată pe bucăţele particulare, fiind ignorat contextul larg al implementării, într-un context în care linia respectivă de finanţare fiind la început nu avea cele mai bune premise să asigure sustenabilitatea”, a conchis Barna.