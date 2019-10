Sâmbătă dimineaţa, în primele ore ale festivalului, managerii şi responsabilii activi în industria HoReCa au beneficiat de un tur privat al festivalului, iar răspunsul la această invitaţie a fost copleşitor, printre participanţi numărându-se nu doar oameni de afaceri din Cluj, ci din toată Transilvania şi chiar şi din Banat. În ambele după-amieze, spaţiul s-a dovedit a fi neîncăpător, dovadă a numărului de iubitori de vin în continuă creştere în Cluj, se arată într-un comunicat remis Mediafax.

Una dintre revelaţiile târgului a fost Chef Nicolai Tand, al cărui stand tradiţional, cu pâine, slănină, zacuscă şi brânză a fost în permanenţă aglomerat.

De asemenea, Liviu Popescu, fost jurat Master Chef şi co-organizator al festivalului, a delectat audienţa cu specialităţi de gâscă afumată puse la dispozitie de Crama Galicea Mare.

Un loc special l-a ocupat ambasadorul RO - Wine, Nicolae al României.

„A fost suprinzător de multă lume, spre bucuria expozanţilor, dar şi a noastră, a organizatorilor. La fel ca anul trecut, am fost suprinsă să descopăr o atitudine diferită, un aer pe care rar îl găseşti în altă parte, un amestec de relaxare, căldură şi bună dispoziţie care se traduce într-un atmosferă extraordinară. Am avut parte de mulţi oameni deosebiţi, de la jurnalişti şi bloggeri la sportivi de performanţă, de la profesionişti HoReCa la oameni de afaceri, dar s-a simţit cumva că toţi sunt uniţi de pasiunea pentru vin şi pentru produsele gourmet. Am simţit că munca depusă pentru a face o selecţie de vinuri premium şi superpremium a fost pe deplin răsplătită de entuziasmul celor care ne-au trecut pragul”, a declarat Marinela V. Ardelean, co-organizator al evenimentului.

RO - Wine va reveni la Cluj şi anul viitor, în ultimul weekend din octombrie. Până atunci, însă, RO - Wine Bucureşti, care va avea loc in perioda 30 si 31 mai 2020, se află deja în plină pregătire, înscrierile urmând a fi incheiate până la sfârşitul acestui an.