Bărbatul i se adresează lui Kelemen Hunor şi îi cere să nu mai fie „atât de arogant cu populaţia majoritar românească”.



„Vă rog respectuos să renunţaţi să mai fiţi atât de arogant cu populaţia majoritar Românească. Eu înţeleg că doriţi tot mai multe drepturi pentru Etnicii Maghiari din România dar aveţi grijă… la un moment dat aceste drepturi să nu se transforme în privilegii. Privilegiile excesive pentru unii nu fac decât să îi enerveze pe alţii. Vedeţi că nu toţi Maghiarii sunt membrii UDMR şi nu toţi tânjesç după acea idee aberantă de autonomie. Eu sunt unul din acei Etnici Maghiari care îşi cunoaşte drepturile şi crede că sunt mai mult suficiente. Poate mult prea multe după părerea mea. Nu am nevoie de autonomie. Nu am nevoie să fac şcoală exclusiv in Limba Maghiară care de fapt nu mă ajută cu nimic în România. Sau pregătiţi zona pemtru Ungaria Mare ? Opriţi arborarea ilegală şi excesivă a steagurilor Ungureşti şi aşa zise Secuieşti din Harghia şi Covasna în detrimentul Drapelului Naţional Românesc şi oprimarea populaţiei Romaneşti de către autorităţile Maghiare din zonă. Am fost în Harghita şi Covasna şi cunosc situaţia. Nu vorbesc în necunoştinţă de cauză”, scrie acesta pe Facebook.



Hunor să nu uite că „Harghita şi Covasna sunt judeţe pe pământ românesc”, mai cere Valeriu Victor Szilvassy.



„Nu uitaţi că Harghita şi Covasna sunt judete pe pământ Românesc şi nu o colonie subordonată Budapestei sau extremistului din fruntea Guvernului Ungar. Întotdeauna există o linie roşie care nu poate fi depăşită. Nu uitaţi că suntem minoritari şi nu suntem buricul pământului. Nu îi enervaţi peste măsură pe Românii majoritari deoarece ştiţi bine că nu veţi putea face faţă furiei lor care odată declanşată nu mai poate fi oprită sau va fi oprită foarte greu. Vedeţi Valea Uzului ce clar se află pe pamânt Românesc unde poarta cimitirului a fost legată cu lanţuri ca să nu intre Românii. Vă daţi seama ce prostie s-a comis de către autorităţile de acolo ? Ei toate astea au o limită”, explică omul.



Mai mult, Kelemen Hunor este acuzat că încurajează comportamentele extremiste, ale celor care „de abia aşteaptă să facă un pas greşit”.

Postarea integrală a lui Valeriu Victor Szilvassy