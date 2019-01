Patruzeci şi nouă de imigranţi extracomunitari salvaţi din Marea Mediterană se află la bordul a două nave umanitare, Sea Watch şi Sea Eye, în sudul Mării Mediterane. Guvernele din Italia şi Malta refuză intrarea navelor umanitare în porturi. Cazul a ajuns în atenţia Consiliului UE pentru Afaceri Generale, aflat în curs la Bruxelles, informează SkyTG24.it.

În acest context, mai multe ţări - printre care se numără Italia, Germania, Franţa, Portugalia, Luxemburg, Olanda şi România - s-au oferit să primească imigranţii dacă Malta va accepta, în prima etapă, intrarea navelor într-un port şi debarcarea extracomunitarilor, afirmă oficiali europeni citaţi de agenţia de presă ANSA.

17th day at sea.

On board of #SeaWatch we are reporting episodes of people refusing food. We fear that their psychological and health status may deteriorate significantly. We cannot believe that all this is happening a few miles from the European coasts. pic.twitter.com/t2sr3po7ol