Potrivit precizărilor făcute pentru Gandul.info de către preşedintele Pro Agro, Ionel Arion, deţinător al unei exploataţii agricole de aproximativ 400 hectare, aproape jumătate din totalul suprafeţei semănate cu rapiţă în ferma sa a fost întoarsă şi reînsămânţată cu altă cultură agricolă, încă din toamna lui 2019.

„Personal, am semănat 80 ha cu rapiţă în anul 2017, iar în 2018 nu am cules nimic. Am semănat apoi alte 50 ha în 2018 şi în anul următor nu am recoltat nimic. În fine, anul acesta am redus suprafaţa la 30 ha şi, vă pot spune că, deja, 13 ha le-am întors din toamnă. De trei ani, zero plante de rapiţă duse la recoltare!”, a precizat şeful Pro Agro.

El a mai spus că, în cazul rapiţei, prelungirea epocii de semănat nu dus la rezultatele scontate. Din acest motiv, preşedintele Pro Agro consideră că irigaţiile sunt imperios necesare celor care îşi doresc să însămânţeze în continuare rapiţă, una dintre primele culturi care aduc bani în fermă, într-un an agricol.

„Nu este vorba de calitatea materialului semincer la rapiţă sau de tratamentele făcute, ci, pur şi simplu, de seceta prelungită din perioada semănatului. Noi am încercat să ne ducem cu însămânţările undeva spre sfârşitul perioadei optime, crezând că vom avea precipitaţii şi să nu mai semănăm prea devreme, cum s-a întâmplat până acum. Unii fermieri, din contră, au semănat foarte, foarte devreme, crezând că vor prinde o ploaie, la noroc, şi aşa mai departe. Astăzi, rapiţa nu se pretează să fie semănată la risc. Se merită să semănăm rapiţă acolo unde avem sistem de irigaţii şi, încă de la semănat, putem să aplicăm măcar o udare de răsărire”, a adăugat Arion.

Întrebat fiind care este starea culturilor agricole la nivelul exploataţiilor de cultură mare, membre ale Federaţiei Naţională „Pro Agro”, el confirmă că situaţia este, pe alocuri, asemănătoare cu cea din ferma sa, şi anume o slabă răsărire a plantelor de rapiţă, respectiv întoarcerea acesteia la scurtă distanţă de la însămânţare. Soluţia la îndemâna majorităţii fermierilor pentru echilibrarea situaţiei a fost reprezentată de cerealele păioase.

„La păioase nu sunt probleme foarte mari. La rapiţă însă, mai ales în sudul României, acolo unde toamna a fost destul de secetoasă şi unde s-au mai însămânţat suprafeţe cu rapiţă, acestea nu se prezintă deloc bine. Plantele de rapiţă sunt fie răsărite parţial sau pe vetre, fie sunt situaţii în care această cultură nu a răsărit deloc şi au fost înlocuite încă din toamnă cu cereale păioase. Astfel, nu s-a mai aşteptat primăvara, anotimp în care se putea semăna porumb, floarea soarelui sau orice altceva”, a mărturisit liderul Federaţiei „Pro Agro”.

2019-2020: Porumbul, cultura regină a agriculturii româneşti

Discuţia cu liderul Pro Agro a continuat pe tema culturii de porumb, una pe care mizează din ce în ce mai mulţi producători agricoli, în condiţiile în care aceştia sunt nevoiţi, nu de puţine ori, să întoarcă brazda cu rapiţă.

Arion spune că banii încasaţi pe producţia de porumb îi ajută pe fermieri să se capitalizeze, dar şi să investească în sisteme de irigaţii, capabile să sporească randamentele la hectar.

„Depinde de la fermier la fermier ce cultură agricolă alege în locul rapiţei, în funcţie de planul de culturi, dar şi de rotaţia acestora. La un moment dat îţi doreşti să semeni şi rapiţă. Cel mai bine este s-o faci după păioase. Dacă alegi grâul în locul rapiţei, nu-l poţi însămânţa la nesfârşit. Atunci, te orientezi la porumb, care este cultura-regină a anului agricol în curs. Ultimele însămânţări au fost efectuate pe suprafeţe în creştere, iar tendinţa este de majorare a numărului de hectare cu porumb, în perioada următoare”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale Pro Agro. „În cazul porumbului, veniturile sunt substanţiale, ceea ce îi încurajează pe fermieri să se capitalizeze. Din ce în ce mai mulţi dintre marii cultivatori de porumb investesc în irigaţii, astfel încât să genereze randamente cât mai mari. În ultimii ani, în mai toate fermele s-a simţit o creştere a suprafeţelor însămânţate cu porumb, acolo unde s-a putut cultiva”.

Întrebat care este tendinţa în ceea ce priveşte maturitatea varietăţilor de hibrizi utilizate la scară largă de fermierii români, în contextul unei clare schimbări ale condiţiilor de mediu şi de climă, Arion a explicat că, la cultura de porumb irigat, se mizează pe o perioadă de vegetaţie cât mai lungă. Pe e altă parte, acolo unde nu există irigaţii, fermierii mizează pe stadiile semi-timpuriu şi timpuriu, dar semănat pe suprafeţele mult mai mici.

„În plus, este vorba şi de arealul de cultivare. Fermierul trebuie să ţină cont de mulţi factori, atunci când alege un anumit soi şi un anumit FAO”, a adăugat Arion.

Din păcate însă, a mai afirmat sursa citată, genetica românească este din ce în ce mai puţin prezentă pe piaţă.

„Se produce din ce în ce mai puţin”, a adăugat el, făcând referire la hibrizii de porumb dezvoltaţi de INCDA Fundulea.

Răţişoara şi mistreţul fac ravagii în cultura de porumb

Întrebat de ce anume nu cultivă porumb în ferma sa, Ionel Arion a explicat că unul dintre motive este şi porcul mistreţ, animal sălbatic care îi dă mari bătăi de cap. Această problemă nu o are însă doar domnia sa. Potrivit precizărilor şefului Pro Agro, fermierii nu-şi pot primi la timp despăgubirile în caz de calamitate şi trebuie să apeleze la instanţă, motiv de întârziere a încasării banilor chiar şi cu cinci ani.

„Eu lucrez 400 ha. În ultimii şapte ani nu am avut cultură de porumb, nu pentru că nu mi-am dorit, ci pentru că nu am putut, din cauza distrugerilor generate de porcii mistreţi”, a mărturisit Ionel Arion. „În ultima perioadă, producătorii agricoli au ajuns şi la cinci-şase ani diferenţă să-şi recupereze pagubele în instanţă, ca urmare a atacurilor de porci mistreţi asupra culturilor agricole din exploataţiile lor. Este foarte mult. Ministerul Apelor şi Pădurilor, acum şi al Mediului, mai tot timpul a tergiversat eliberarea acelor documente de despăgubire, iar funcţionarii ministerului nu-şi asumau răspunderea de a da undă verde acelor despăgubiri. În schimb, îi îndemnau pe fermieri să-şi găsească dreptatea în instanţă. La un eventual control al Curţii de Conturi la minister, având o hotărâre judecătorească, nu ar fi existat vreo îndoială din partea autorităţilor de control în acest sens. Dacă ar fi aprobat însă acele despăgubiri fără hotărâri judecătoreşti, cum, de altfel, sunt şi obligaţi, probabil că ar fi intervenit Curtea de Conturi şi ar fi întrebat ce şi cum, în fiecare caz. De frica de a nu li se imputa sumele (n.r. - nu au plătit despăgubiri fără hotărâre judecătorească)”.

Mai mult, atacul răţişoarei (Tanymecus Dilaticollis) o insectă polifagă care generează pagube mari producătorilor de porumb a reprezentat un alt motiv pentru care Arion nu s-a orientat către „cultura-regină” a acestui an, mai ales în contextul în care acesta ar urma să fie ultimul cu derogare de la Comisia Europeană (CE) în vederea utilizării neonicotinoidelor la tratamentul seminţelor.

„Avem, într-adevăr, această problemă cu dăunătorii – Tanymecus (n.r. – Tanymecus Dilaticollis sau răţişoara porumbului). Pentru noi, este o sperietoare foarte mare faptul că nu vom mai primi în viitor acea derogare la neonicotinoide. Va fi crunt. Anul acesta probabil c-o vom mai primi. Însă, din bănuielile mele, probabil că acesta va fi ultimul. Celelalte (n.r. - pe lângă cele trei interzise - clothianidin, imidacloprid şi thiamethoxam, mai sunt şi alte neonice – acetamiprid, dinotefuran, nitenpyram şi thiacloprid) nu au fost dovedite că sunt eficiente. Ceea ce nu a fost dovedit ştiinţific nici că aceste substanţe sunt toxice pentru polenizatori. Trebuie să nu ne lăsăm pradă sentimentelor şi emoţiilor şi să avem dovezi ştiinţifice pentru a putea trece peste aceste lucruri. Până la urma urmei, noi aplicăm medicamente plantelor. Din acest punct de vedere, ştiinţific vorbind, nu s-a dovedit încă faptul că neonicotinoidele dăunează oamenilor, polenizatorilor sau faunei, de orice natură ar fi ea”, a conchis Ionel Arion.

Ionel Arion este şeful Federaţiei Naţionale Pro Agro, o organizaţie profesională înfiinţată în anul 2012 de şi pentru producătorii români din agricultură, industria alimentară şi servicii conexe, în vederea promovării, reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor membrilor organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional în raporturile cu instituţiile europene, naţionale publice şi private.

Totodată, aceasta este singura organizaţie care îndeplineşte simultan condiţiile de reprezentativitate la nivelul sectoarelor de activitate agricultură şi industria alimentară, constatată de Tribunalul Bucureşti.

Scăderi pe linie

Conform datelor operative ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), valabile la data de 28 noiembrie 2019, la finele anului agricol 2018-2019 rapiţa a totalizat o producţie de aproximativ 685.000 de tone, la un randament mediu de 2.300 de kilograme la hectar. Potrivit datelor publicate de sursa citată, la nivelul anului agricol anterior, cantitatea recoltată a fost de 1,610 milioane de tone, la un randament mediu de 2.547 de kilograme la hectar şi o suprafaţă însămânţată de 632.000 de hectare.

Pe de altă parte, majorarea suprafeţelor cultivate cu porumb şi floarea-soarelui s-a datorat pierderii suprafeţelor cultivate cu rapiţă din cauza secetei. Astfel, aceleaşi date agregate de MADR la finele lunii noiembrie a anului trecut arată că producţia totală de porumb boabe contabilizată până la acea oră depăşea 16,747 milioane tone, la un randament mediu de aproximativ 6.490 kilograme boabe la hectar. Cifrele raportate se află şi ele sub totalul înregistrat la finele anului agricol 2017-2018, atunci când România obţinut o producţie totală de 18,353 de milioane tone porumb boabe, la un randament mediu de 7.740 kilograme la hectar. Anul trecut, în România, suprafaţa însămânţată cu porumb a depăşit 2,65 de milioane de hectare, în creştere faţă de 2018, când terenurile cultivate cu porumb au ocupat 2,41 milioane de hectare.

În prima decadă a lunii octombrie 2019, deputatul PNL, Florin Roman, depunea la Senat un proiect de lege ce prevede ca proprietarul/deţinătorul/gestionarul fondului cinegetic să încheie asigurare de răspundere obligatorie faţă de terţi, ca în caz de pagube produse de animale sălbatice asupra culturilor agricole, despăgubirile să nu fie plătite, integral de aceştia.

Şi asta în condiţiile în care pagubele produse fermierilor pe terenurile agricole sunt semnificative uneori, constatându-se distrugeri relativ constante, în proporţie de 18-20 %. Alteori, mistreţii calamitează culturile agricole în proporţie de chiar şi 80%.