Românii pot primi bani pentru o maşină nouă dacă accesează programul „Un autoturism pentru fiecare familie”, iniţiat de UDMR, care va intra în vigoare de la 1 iulie 2020.



Suma de 35.000 lei reprezintă 25-30% din preţul de cumpărare al unui autoturism cu şapte locuri, pentru toată familia.



Deputaţii UDMR care au avut iniţiativa se gândesc la familiile care au mulţi copii sau copii cu probleme speciale etc.



„Importanţa achiziţionării unei maşini noi este punctul de bază al programului întrucât acestea sunt construite conform ultimelor standarde de siguranţă, ceea ce în viaţa unei familii reprezintă cel mai important criteriu în alegerea unei maşini. Luând în considerare că preţul unui astfel de autovehicul este unul destul de ridicat, finanţarea acordată de maxim. 35.000 lei de către stat vine în ajutorul a numeroase familii, creând astfel nu doar confort ci şi accesibilitate”, se arată în expunere.



„Sunt tată a doi copii şi tocmai am aflat de curând că soţia este însărcinată cu al treilea copil. Acest program ar fi de un real folos familiei noastre. Deşi suntem o familie tânără şi am fi avut posibilitatea să ne realizăm în orice ţară din lume, am ales să rămânem în România. După 12 ani în câmpul muncii în care ne-am achitat contribuţiile către stat, acest program ar reprezenta o încurajare pentru noi. Dacă vrem oameni educaţi, trebuie să le oferim copiilor noştri un minim de decenţă. Siguranţa pe drumurile din România poate fi îmbunătăţită prin înnoirea parcului auto. Pentru o famile cu 3 copii cheltuielile lunare sunt foarte mari, iar achiziţia unui autoturism nu ar fi posibilă. Susţin în totalitare acest proiect de lege”, spune un bărbat, încântat de ideea deputaţilor.



Un altul nu este însă de acord cu proiectul social: „Băgaţi-vă minţile în cap cu pomenile acordate dealerilor auto din banii pe care statul ni-i opreşte lunar din munca noastră. Dacă vreţi să sprijiniţi natalitatea, judecaţi un program de deduceri din baza de impozitare care să încurajeze muncă sau un program de construcţie/reabilitare de grădiniţe cu program prelungit etc. (...). Mizeria asta nu va rămâne aşa, vă garantez, ar trebui să aveţi un minim simţ al realităţii sociale când veniţi cu astfel de propuneri”.

Image by Tordinator from Pixabay