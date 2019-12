Asta bineînţeles dacă un nou lot de astfel de produşi obţinuţi prin editare genomică se vor dovedi la fel de productivi precum primul.



Scopul principal al acestei noi cercetări este de a crea o şi mai mare varietate de culturi agricole care pot fi însămânţate în medii urbane sau în locuri neprienlnice creşterii plantelor, a precizat Zach Lippman, profesor în cadrul Laboratorului Cold Spring Harbor şi investigator HHMI care conduce unitatea de cercetare specializată pe „tomatele destinate agriculturii urbane”.



Produşii acestei noi varietăţi de tomate editate genomic nu seamănă aproape deloc cu fructele roşii, agăţate ici colo tulpinile lungi, pe care le regăsim peste tot în cultura tradiţională. Cea mai importantă trăsătură a acestei noi varietăţi de roşii este aspectul lor compact, de tip ciorchine. La maturitate, fructele seamănă cu un buchet ale căror flori sunt înlocuite de tomate cherry.



În plus, acestea ajung rapid la maturitate. „Roşiile spaţiale” se coc şi sunt gata de recoltat în mai puţin de 40 de zile. Poate cel mai important aspect este însă cel că sunt prietenoase cu mediul.



„Noul produs demonstrează că putem obţine culturi agricole prin modalităţi inovatoare, fără a fi obligaţi să lucrăm intensiv solul, fără a adăuga fertilizanţi în mod agresiv, substanţe care afectează chiar şi vieţuitoarele acvatice”, a afirmat Lippman. ”Vorbim de o abordare complementară care ajută la obţinerea unei hrane îndestulătoare, la nivel local, fără o amprentă uriaşă de carbon”.



Acestea sunt veşti bune pentru toţi cei care se gândesc serios la schimbările climatice. Lunile trecute, Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice al ONU (IPCC) a atras atenţia că mai bine de 500 de milioane de oameni trăiesc pe terenuri degradate prin defrişări, afectate de schimbarea modelului modelelor meteo şi care sunt lucrate în mod ultraintensiv. Prin preluarea de către zonele urbane sau altele a acestei presiuni puse asupra zonelor de cultură tradiţionale, există speranţa că se va ajunge la un management al solului care să permită refacerea acestuia.



Sistemele de agricultură urbană au nevoie de plante care se dezvoltă pe suprafeţe mici, compacte, care pot fi cultivate pe etaje, în depozite sau chiar şi în containere cărora li s-a schimbat destinaţia. Pentru a compensa recoltele constrânse de spaţiile limitate, fermele urbane pot funcţiona pe tot pe tot parcursul anului, în medii controlate. Iată de ce este în beneficiul omului să folosească plante care pot creşte şi pot fi recoltate rapid. Mai multe recolte pe an înseamnă mai multă hrană, chiar dacă spaţiul utilizat este unul foarte mic.



Lippman şi colegii săi au creat noile tomate prin acordarea a două gene care controlează trecerea de la faza vegetativă la cea reproductivă: Self Pruning (SP) şi SP5G. Acestea au rol de control al creşterii plantei, al înfloririi şi al fructificării timpurii. Cercetătorii din laboratorul lui Lippman au ştiut exact cât anume să modifice din genele-surori SP, astfel încât să nu cauzeze gustului sau randamentelor în cazul unor plante mai mici ca dimensiuni.



„Atunci când te joci cu maturizarea plantelor, te joci cu întregul sistem - iar acesta include zaharurile, cu locul unde acestea sunt produse – frunzele, respectiv unde anume sunt distribuite – fructele”, a adăugat Lippman.



Căutând un al treilea atu pe care să-l introducă în jocul editării genomice, echipa cercetătorului a descoperit şi gena SIER care controlează lungimea tulpinii. Editarea genei SIER prin CRISPR - Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – şi combinarea ei cu mutaţiile obţinute în celelalte gene de înflorire au dus la apariţia unor tulpini mai mai scurte şi a unor plante extrem de compacte.



Lippman îşi rafinează pe zi ce trece tehnica pe care a şi publicat-o în ultimele numere ale Nature Biotechnology. El speră că şi alţii vor fi inspiraţi de munca sa, astfel încât să extindă cercetarea şi pentru kiwi. Prin scurtarea perioadelor de producţie, Lippman consideră că agricultura va atinge în curând un nivel de neimaginat până în prezent.



„Vă pot spune că inclusiv cercetătorii NASA au exprimat interes faţă de tomatele noastre”, a adăugat el.



Chiar dacă prima navă spaţială către Marte ar putea să nu aibă propria fermă, astronauţii ar putea gusta din propriile roşii dezvoltate pentru cultură în spaţii mici.