„Insuficienţa resurselor alocate de la nivel central îi face pe copiii din zonele defavorizate extrem de vulnerabili, ştiut fiind faptul că bugetele proprii ale administraţiei publice locale sunt limitate. În plus, alocarea, la nivel local, de resurse pentru educaţie ori pentru orice alt domeniu care îi priveşte pe copii, depinde de bunăvoinţa reprezentanţilor autorităţilor locale şi nu de nevoile resimţite în comunitate”, se arată în documentul citat.

Reprezentanţii asociaţiei susţin că, în lipsa unei finanţări adecvate a învăţământului, fundamentată pe o analiză periodică a stării actuale a infrastructurii fizice şi de personal din sistemul de educaţie şi a calităţii actului educaţional, singura în măsură să ofere repere şi predicţii financiare, nu se va putea asigura echitate şi egalitate de şanse elevilor care s-au născut în familii cu vulnerabile socio-economic sau care trăiesc în comunităţi foarte sărace, lipsite de resurse.

„Sistemul educaţional din România devine echitabil atunci când ”urmăreşte redistribuirea resurselor financiare şi a serviciilor de calitate în scopul reducerii decalajele educaţionale înregistrate din cauza diferenţelor socio-economice””, conform sursei citate.

În acest context, Salvaţi Copiii reiterează mai multe recomandări pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării: demararea în regim de urgenţă a procesului de evaluare naţională a infrastructurii educaţionale (clădiri, personalul didactic, transportul elevilor, programe remediale, bunuri şi servicii adecvate) şi, pornind de la concluziile evaluării, asigurarea alocărilor bugetare corespunzătoare, cu respectarea principiului predictibilităţii finanţării, al depolitizării sistemului de educaţie şi al echităţii în distribuirea resurselor financiare între mediul urban şi rural; revizuirea formulelor şi a criteriilor utilizate pentru calcularea finanţării în funcţie de costul standard per preşcolar/elev, astfel încât finanţarea de bază să asigure condiţiile pentru învăţământ de calitate pentru toţi copiii, iar coeficienţii de corecţie să poată reduce dezavantajele cu care se confruntă copiii vulnerabili; rezolvarea problemei transportului judeţean şi local al elevilor prin preluarea integrală de către Ministerul Educaţiei a responsabilităţii decontării navetei din bugetul propriu, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament.

„Ţinând seama de vulnerabilitatea copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, devine imperios necesară reconsiderarea cuantumului bursei de ajutor social, astfel încât aceasta să reprezintă 1/3 (750 de lei) din salariul minim pe economie anunţat pentru 2020 (2.030 de lei)”, conform organizaţiei.

Faptul că, în 2019, s-au raportat cheltuieli mai mici decât veniturile prevăzute pentru educaţie nu reprezintă un indicator al rezolvării problemelor din sistem, ci mai degrabă o incapacitate a structurilor Ministerului Educaţiei de a identifica nenumăratele dificultăţi cu care se confruntă elevii şi cadrele didactice şi de a răspunde corespunzător acestora, precizează Salvaţi Copiii.

„În cazul copiilor, în România, rata sărăciei persistente era de 33,2% în 2018, iar, în acelaşi an, deprivarea materială severă înregistrată în rândul copiilor sub 6 ani (19%) era cea mai ridicată din UE în care media este de 5,9%. În acest context al sărăciei, reamintim faptul că, în anul şcolar 2017 - 2018, rata abandonului şcolar la nivel naţional în învăţământul primar şi gimnazial a fost de 1,7% (aproximativ 30.000 elevi). În ceea ce priveşte, rata părăsirii timpurii a şcolii , la nivelul anului 2018, conform datelor Eurostat, România înregistrează o rată de 16,4% , cu 5,1 puncte procentuale sub ţinta stabilită (11,3%), cu un trend îngrijorător în cazul mediului rural (26,6%) şi în cazul copiilor romi (77%) ”, subliniază sursa menţionată.

