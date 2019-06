„Asociaţia ACCEPT şi 14 persoane care formează 7 cupluri stabile au dat în judecată statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru a reclama încălcarea dreptului la viaţă privată şi de familie în România. Aceste persoane nu au putut accesa nicio formă legală de recunoaştere şi protecţie a familiei lor, cu consecinţele grave în viaţa lor de zi cu zi. Partenerii nu sunt recunoscuţi la spital sau în relaţie cu alte unităţi sanitare ca fiind aparţinători - prin urmare, ei nu pot sta unul lângă celălalt la medic sau în spital şi nu pot decide pentru celălalt în cazuri de forţă majoră, nu pot ridica de la morgă corpul partenerului în caz de deces sau efectua demersurile de scoatere a certificatului de deces, obţinerea ajutorului de înmormântare. Nu se pot moşteni unul pe celălalt prin intermediul moştenirii legale şi nici nu pot beneficia de statutul de co-asigurat pe contractul de asigurări de sănătate al partenerului”, se arată într-un comunicat al asociaţiei ACCEPT.



Una dintre familiile care solicită la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România este formată din Florin Buhuceanu (membru ACCEPT) şi Victor Ciobotaru (absolvent al Institutului Teologic Adventist; organizează periodic un grup de suport pentru persoanele LGBTI c). Celelalte şase cupluri doresc să rămână sub anonimat.



Florin Buhuceanu este implicat ca membru ACCEPT în mişcarea pentru egalitatea persoanelor LGBTI de mai bine de 20 de ani, militând pentru abrogarea articolului 200 din Codul Penal. Victor Ciobotaru este un absolvent al Institutului Teologic Adventist şi organizează periodic un grup de suport pentru persoanele LGBTI cu credinţă în Dumnezeu).

„Suntem în situaţia să ne expunem viaţa privată în presă. Nu ne dorim să fim în centrul atenţiei, însă trebuie să demonstrăm legiuitorului român că există o nevoie socială pentru reglementarea parteneriatului civil”, a declarat Florin Buhuceanu.



„Dumnezeu este foarte important pentru mine încă de când eram mic. Am avut nevoie de mult timp să reconciliez orientarea sexuală cu credinţa mea, întrucât Biserica respinde persoanele gay. Am învăţat să mă accept şi să mă înţeleg, găsindu-mi fericirea lângă persoana pe care o iubesc. Este cel mai important om din viaţa mea. Nu am nevoie de recunoaşterea bisericii ca Dumnezeu să ştie asta. Am însă nevoie de recunoaşterea şi protecţia statului român, ca orice alt cetăţean”, a spus, la rândul lui, Victor Ciobotaru.

„Curtea Constituţională a României a statuat prin Decizia nr. 534 / 2018 în cauza Coman faptul că persoanele LGBTI au un drept constituţional la viaţă privată şi de familie, fiind egale cuplurilor heterosexuale ca drepturi şi îndatoriri. În România, există un conflict între realitatea socială şi realitatea legală în care trăiesc familiile gay, cu consecinţe foarte grave pentru comunitatea LGBTI, iar Parlamentul şi Guvernul refuză să pună capăt discriminării. Autorităţile participă în cunoştinţă de cauză la întreţinerea şi agravarea acestei situaţii. În ciuda faptului că cele 7 familii pe care noi le reprezentăm trăiesc împreună de ani de zile, sunt cunoscuţi şi acceptaţi de majoritatea celor din jurul lor ca familie (prieteni, vecini, familie extinsă, colegi), legea nu le conferă nicio recunoaştere oficială şi nicio protecţie legală. Argumentul invocat iar şi iar – absenţa nevoii sociale – este unul mincinos” a declarat Teodora Ion-Rotaru, director Asociaţia ACCEPT.



Sociologii estimează că în prezent aproximativ 10% din populaţie trăieşte în cuplu, fără recunoaştere juridică. Din 1993 până în prezent, ponderea românilor care resping persoanele gay a scăzut cu 25 de procente, iar suţinerea pentru recunoaşterea familiilor LGBTI este în creştere, arată asociaţia ACCEPT.