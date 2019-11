Comisia pentru siguranţa transporturilor din Canada a trimis o echipă de investigatori la locul accidentului pentru a colecta informaţii şi a examina epava avionului.

Autorităţile au transmis că avionul a decolat miercuri după-amiază de la Markham, Ontario, şi se îndrepta spre aeroportul oraşului Kingston, însă s-a prăbuşit cu doar câţiva kilometri înainte de destinaţie.

Identitatea victimelor nu a fost încă anunţată, însă nu există indicii că ar exista vreun supravieţuitor din rândul persoanelor aflate la bordul avionului, a anunţat un reprezentat al Poliţiei din Kingston.

Oficialul a transmis că zonă era sub avertizare de vânt puternic în momentul producerii accidentului.

🚨Plane Crash Kills 7 People including 3 Children;4-Adults: 2 Male,2-Female,Kids:Ages: 3-Boy,11-Girl,15-Boy. 5 were a family

From Houston,Texas 2 others a Canadian Couple/Friends. Piper PA-32 Goes down flying in inclement weather in a rural wooded area outside of Kingston,Canada. pic.twitter.com/9LVNlfkYsq