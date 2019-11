Satul Alun pare un decor de film, dar face parte, de fapt, din Ţinutul Pădurenilor, scrie romaniatarata.ro.



Judeţul Hunedoara se poate mândri cu satul Alun, care mai are un singur locuitor, în acte, dar şi o mânăstire şi un drum de marmură.



În Alun locuiau în urmă cu 50 de ani peste o sută de familii. Ultima casă, ridicată în anii 1960, în apropierea carierei de marmură de la marginea Alunului, are numărul 104.



Singurul locuitor din Alun este Gheorghe Gheorghesc.



„Satul are o vechime de aproape 300 de ani, poate şi mai mult, iar în vremea tinereţii mele era unul dintre cele mai mari din zona. Avea o şcoală cu internat, în care învăţau copiii din tot Ţinutul Pădurenilor, dar şi din Hunedoara.



Iar localnicii munceau în cariera de marmură de la marginea satului şi în minele din Ghelari. Colectivizarea făcută de comunişti i-a alungat pe oameni, la fel cum combinatul siderurgic din Hunedoara i-a atras la oraş. Aşa, treptat, au rămas în sat doar bătrânii”, povesteşte Gheorghe.



Marmura de Alun a fost folosită la construcţia Casei Poporului şi la o biserică din sat.