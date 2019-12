Conflictul verbal a avut loc între dr. Raluca Grigoriu, şefa secţiei Obstetrică Ginecologie 2, dr. Ovidiu Bălan şi Cătălin Daniel Grigoriu, milionar din Top 500 şi soţ al Ralucăi Grigoriu, potrivit zdbc.ro.

„În timp ce mă aflam în cabinet, în jurul orei 9:00, a năvălit efectiv efectiv numitul Grigoriu Daniel, care, sub un potop de injurii, înjurături birjăreşti, a dat afară pacientele de la consultaţii, a silit-o şi pe asistenta de serviciu să părăsească cabinetul. După ce am rămas singur cu agresorul, acesta m-a ameninţat că-mi rupe gâtul, că-mi dă dinţii jos, că pune rackeţii să mă omoare. Am încercat să ies din cabinetul unde eram sechestrat, dar numitul Grigoriu Daniel m-a îmbrâncit peste dulapul de medicamente, apoi, când am încercat din nou, m-a împins peste birou şi calculator. În disperare de cauză, am apelat 112, iar numitul Grigoriu Daniel a spus că nu-i pasă, că are Poliţia la degetul mic (…)”, a declarat dr. Ovidiu Bălan pentru zdbc.ro , precum şi în reclamaţia depusă la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţe Bacău.

Scandalul a fost atât de mare încât a fost nevoie de intervenţia unui echipaj de poliţie. Ulterior, dr. Ovidiu Bălan a făcut plângere pentru sechestrare, ultraj şi ameninţare.

În plus, acesta a povestit că Grigoriu Daniel încă îi adresa injurii în timp ce forţele de ordine îl scoteau din unitatea medicală, chiar dacă pe holuri se aflau pacienţi.

Însă Daniel Cătălin Grigoriu susţine o altă variantă a desfăşurării incidentului: „Conflictul a izbucnit dimineaţă, la raportul de gardă, când dr. George Bălan s-a plâns că, din cauza conducerii spitalului, a treia zi de Crăciun nu e zi liberă. La un moment dat, a rămas singur cu soţia mea (dr. Raluca Grigoriu – n.r.), pe care a insultat-o în toate felurile posibile. M-am dus la Maternitate, l-am sunat şi n-a vrut să vorbească cu mine. Nu mai e vorba despre justiţie, ci e o chestie de la bărbat la bărbat! Nu mi-am putut stăpâni limbajul, l-am înjurat, dar nu l-am atins. Ordinarul a început să se izbească de dulapuri şi să strige vai-vai, ca un fătălău! «Poţi să-i faci plângeri penale, dar dacă o mai înjuri, îţi scot toţi dinţii din gură, data viitoare», i-am spus. Nu l-am atins, n-am vrut să-i dau satisfacţie şi să-l pocnesc. Dacă spune că l-am bătut, îl bat în faţa judecătoarei!”

Sursă FOTO: Ziua de Bacău.ro