Cercetările anchetatorilor DIICOT în dosarul ”Spiru Haret” scot la iveala noi detalii de corupţie. Astfel, într-una dintre conversaţiile din acest dosar, un profesor lăsa să se înţeleagă, într-o discuţie telefonică, faptul că e dispus să intervină la Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ”aranjarea” rezultatelor unui examen pe care ar fi urmat să îl susţină una dintre studentele sale, potrivit surselor gandul.info.

Iată o convorbire telefonică sugestivă în acest caz:

”Bună ziua, domnu profesor!/ A.N.:Oo, bună ziua!/ Să trăiţi! Ce faceţi?/ DOMN: Bine, dumneavoastră?/ A.N.:Uitaţi bine şi eu, mă îndrept spre birou că am avut o întâlnire pe la Intercontinental prin zonă./ DOMN: Eu am fost ieri în Bucureşti şi.../ A.N.:. A, da?/ DOMN: Vă deranjez pentru o chestie dacă se poate./ A.N.:Vă rog! Când puteţi, când vreţi?/ DOMN: Dacă v-amintiţi, eleva dumneavoastră, M? A.N.:.Aşa?/ DOMN: Se pregăteşte să susţină examen la INM/ .A.N.:Aşa, da./ DOMN: Dacă puteţi da o mână de ajutor./ A.N.:Am înţeles. Hai să vedem pe cine şi cum. La INM, da?/ DOMN: Da!/ A.N.:La Magistratură, da?/ DOMN: Exact!/ A.N.:.Am înţeles!/ DOMN: Ştiţi, eventual dacă îmi daţi ok-ul, eleva dumneavoastră va veni la dumneavoastră, vorbiţi şi aşa mai departe./ A.N.:Da. ĂĂĂ, da, tre' să văd care-i treaba că nu, nu mă pricep acolo prea mult, da' să vedem ce facem şi cum facem./ DOMN: Ea va fi foarte recunoscătoare, să ştiţi!A.N.: Îhî, am înţeles./ DOMN: Bine, domnu' . Atunci sper să ne vedem şi noi la o cafea măcar, când aveţi timp./ A.N.:.Da, sigur că da. Hai că vedem cum facem, ne vedem noi./ DOMN: Atunci aştept un telefon din partea dumneavoastră./ A.N.:Bine, sigur! Da, da!/ DOMN: Sănătate, domnu'!/ A.N.:.Numai bine! Să trăiţi! Sănătate multă! Pa pa!”

Din discuţie rezultă că profesorul admite că nu ”se pricepe” cum se rezolvă cu examenele la INM, dar lasă loc de interpretare spunând ”da să vedem ce facem şi cum facem”. Astfel, cadrul didactic nu a respins solicitarea interlocutorului, şi asta în contextual în care scandalul corupţiei de la Universitatea ”Spiru Haret” este în vizorul DIICOT.

Luna trecută, reprezentanţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) anunţau că au făcut 76 de percheziţii, ancheta vizând, pe lângă prorector, şi trei secretari universitari, un asistent universitar, 30 de studenţi, 15 profesori, trei decani şi prodecani ai unor facultăţi, dar şi doi angajaţi ai universităţii. De asemenea, procurorii fac cercetări şi cu privire la 12 intermediari, care nu au funcţii sau legături directe cu universitatea. Este vorba despre părinţi, soţi sau alte rude ale studenţilor.

„În urma audierilor, pentru şase persoane s-a dispus masura reţinerii pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentate în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Printre persoanele reţinute se află şi prorectorul instituţiei de învăţământ”, menţionează DIICOT.

Dosarul deschis de procurori vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, în formă continuată, luare de mită, dare de mită, complicitate la dare de mită, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, instigare la însuşirea, fără drept, în întregime sau în parte, a operei unui alt autor şi prezentarea ei ca o creaţie intelectuală proprie, abuz în serviciu, participaţie improprie la abuz in serviciu, fals intelectual, participaţie improprie la fals intelectual, instigare la fals intelectual, instigare la abuz în serviciu, cumpărare de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă.

Anchetatorii DIICOT arată că dosarul ”Spiru Haret” are la bază sesizarea rectorului Universităţii, Aurelian Bondrea, referitor la o sesizare anonimă făcută din 2012.

Mai multe interceptări au ieşit la iveală, cu ocazia anchetei.

„Convorbirile interceptate în cauză au evidenţiat o activitate infracţională continuuă şi obişnuită pe linia fraudării sesiunilor de examene, licenţe şi master în cadrul facultăţilor din cadrul U.S.H., atât în cadrul departamentelor din Bucureşti, cât şi în cadrul unora dintre facultăţile S.H.din ţară. Au rezultat date de natură să ateste faptul că astfel de activităţi infracţionale sunt derulate în cadrul universităţii de foarte mulţi ani (cel puţin de la nivelul anului 2012) şi au privit nu numai fraudarea unor sesiuni de licenţă cât şi a examenelor obişnuite aferente anilor universitari, existând situaţii când studenţii, viitori licenţiaţi, nici măcar nu au trecut vreodată pe la cursuri şi nu au participat personal la susţinerea examenelor la materiile şi disciplinele respectivelor facultăţi”, arată anchetatorii.