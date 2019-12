Ion Crăciun şi-a găsit cu greu vorbele şi încercat să povestească ce s-a întâmplat. ”Eu am ţinut foarte mult la grupul acesta. Am lăsat doctorului în săptămâna care urma, să se facă o recuperare foarte bună. Am primit un telefon şi mi s-a spus că el a găsit o clinică unde poate să facă o recuperare specială. I-am zis că nu vreau să facă vreo tâmpenie, să nu se bage unde nu trebuie, să încerce să-şi facă treaba şi pentru că eu eram chiar în timpul cursului când am primit telefonul, i-am zis să meargă la conducerea clubului.

Nu era nimeni, pentru că toţi eram plecaţi, şi eu, şi doamna Tîrcă şi antrenorul secund. L-am trimis la domnul preşedinte. Nu ştiu ce a făcut sau ce nu a făcut, dar sunt convins că dacă eram aici şi mergeam să văd, pentru că nu ştiam nici eu procedura asta. Am întrebat 10 doctori după aceea, doctori, şi habar nu aveau despre ce este vorba cu acest tratament„ a spus antrenorul braşovencelor.

”Preşedintele clubului Corona şi-a anunţat demisia. Liviu Dragomir a spus că nu înţelege de ce echipa a fost exclusă din Liga Naţională atâta timp cât jucătoarele nu au primit o decizie definitivă de suspendare. În niciun caz nu ne-am dorit să facem lucruri interzise, în niciun caz nu ne-am dorit să punem într-o lumină proastă o echipă unde s-a muncit, unde s-a depus foarte multă energie, suflet. Eu o să-mi prezint demisia, e firesc, pentru că lucrurile s-au întâmplat în mandatul meu şi aşa trebuie să se întâmple.” , a fost reacţia şefului clubului Corona.