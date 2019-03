Reprezentantul unei societăţi comerciale din Prahova vizată de percheziţiile la firme care ar fi vândut spitalelor dezinfectanţi care nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor a declarat, marţi, că toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană, iar la cele din Germania au ieşit conforme.

„Noi nu suntem decât o firmă credibilă. Atâta timp cât sunt o firmă corectă în judeţul ăsta şi plătesc impozite, iar toate, absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană, nu avem ce să comentăm (…). Probabil că doamna ministru ( ministrul Sănătăţii - n.r.) are alte interese. Cred! (...) Am toate avizele, tot ce trebuie, ceea ce se întâmplă în România este un haos”, a spus reprezentantul firmei respective.

Acesta a adăugat că a avut „controale peste controale” şi după scandalul HexiPharma.

„Şi mă vedeţi că tot aici sunt, şi eu şi soţul meu. Nu-mi asociaţi firma cu HexiPharma. (…) Am dat testare cu sigiliu de la Sanepid pe ele şi au ieşit la laboratoare din Germania, au ieşit conforme, numai că laboratorul de la Iaşi din România nu este conform.(…) Sunt atât de supărată încât cred că voi da statul român în judecată”, a spus sursa citată.

Poliţia Română a anunţat, marţi, că poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, fac cinci percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale ce produc, importă şi comercializează produse biocide, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor şi comercializarea de produse alterate.

Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2018, ar fi fost fabricate şi vândute către diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfecţia suprafeţelor, care însă nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că percheziţiile poliţiştilor vizează firma SC Al Carina SRL, care este a doua cea mai mare firmă în acest domeniu şi care ar fi livrat spitalelor dezinfectanţi mult diluaţi.

O altă percheziţie este la omul de afaceri Dan Cruceanu, acţionarul firmei.

Dezinfectanţii pentru spitale care nu îndeplineau standardele corespunzătoare privind distrugerea microbilor au fost utilizaţi în peste 30 de spitale din ţară, a anunţat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Menţionez că aceste biocide se folosesc pentru dezinfecţia suprafeţelor şi pentru dezinfecţia instrumentarului, instrumentarul care merge ulterior la sterilizare. Pot să vă spun că sunt în peste 30 de spitale din toată ţara, dar repet, în momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat şi apoi s-a dispus retragerea acestor produse. Analizele au fost făcute din proprie iniţiativă, noi efectuăm controale tematice, noi am spus că ne interesează siguranţa pacienţilor, se pare că nu am fost luaţi în serios de către anumiţi producători şi distribuitori", a declarat Sorina Pintea, în cadrul unei conferinţe de presă la Ministerul Sănătăţii.