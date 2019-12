„Dragii mei,



Astăzi am fost martorul unei scene desprinse parcă din operele tragice ale lui Sofocle. Stăteam la rând într-o farmacie când, în faţa ghişeului, mi-a fost dat să aud următoarele vorbe sfâşietoare: "Doamna farmacist, vreau medicamentul acesta pentru mama...are 86 de ani...ia tot ce-i dau, nu e problemă...vă rog, da! Orice îmi recomandaţi este bun, numai să nu moară anul acesta! Nu mai am bani şi de înmormântare...AM DAT TOŢI BANII, TOATE ECONOMIILE, PE CENTRALĂ!".



Cu lacrimi în ochi am ieşit în stradă. Mi-au venit în gând memorabilele versuri ale marelui poet Adrian Păunescu:



"Niciodată, niciodată



Să nu uităm de cei mai trişti ca noi."

Măcar atât putem face, dacă faptele măreţe nu sunt la îndemâna tuturor!”, a scris Silviu Laurenţiu Roşioru pe Facebook.