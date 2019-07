„Ce faceţi? Are un copil!



Nu!



Are un copil! Opriţi-vă!



Staţi jos acum!



Mă aşez. Am dreptul să înregistrez asta.



Dumnezeule! Are un copil!”



Familia din Maroc s-a aşezat pe locurile din zona de evacuare, fără să aibă bilete pentru ele. O însoţitoare de bord le-a cerut marocanilor să se mute, dar au refuzat, au devenit agresivi şi femeia ar fi scuipat-o pe angajată.



În consecinţă, comandantul a dispus evacuarea călătorilor agresivi. Mai mulţi pasageri au încercat să împiedice debarcarea familie recalcitrante.



Unor copii li s-a făcut rău, o femeie a leşinat şi medicii au ajuns de urgenţă la bordul avionului Tarom.



Marocanii agresivi au fost amendaţi pentru tulburarea liniştii publice şi nu au mai fost primiţi la bordul avionului, care a decolat cu întârziere din Capitală.



Referitor la acest caz şocant, Tarom a emis un comunicat de presă:



„Compania TAROM îşi exprimă părerea de rău faţă de situaţia creată în cadrul zborului ROT 101 Otopeni-Cairo din data de 17 Iulie 2019, dar este obligată să respecte reglementările aviatice internaţionale privind siguranţa şi securitatea pasagerilor.



În situaţia de faţă menţionăm următoarele:



Ieşirile de urgenţă servesc unor situaţii care cer evacuarea pasagerilor din aeronavă în cel mai scurt timp. Prin urmare, pasagerii care ocupă un loc în imediata apropiere a acesteia trebuie să fie dispuşi să ajute în caz de urgenţă şi să vorbească limba engleză (de asemenea, limba companiei respective este un plus), pentru a fi capabili să înţeleagă comenzile echipajului în caz de evacuare şi instrucţiunile de deschidere a acelor uşi; această regulă se aplică, de asemenea, în cazul situaţiei existente în cadrul acestui zbor.



Pasagerilor aflaţi în apropierea ieşirilor de urgenţă li se face un instructaj pe care aceştia trebuie să fie capabili să îl înţeleagă.



În cazul de faţă, pasagera perturbatoare nu înţelegea şi nu vorbea nici limba română, nici limba engleză. Totodată, menţionăm că locul pe care îl ocupa nu îi fusese alocat şi a refuzat să se identifice.



Pentru siguranţa zborului şi a pasagerilor, echipajul de cabină a acţionat conform procedurilor în vigoare, rugând pasagera turbulentă să se mute pe locul alocat la îmbarcare.



Menţionăm că pasagera nu a adoptat o atitudine adecvată, motiv pentru care, conform procedurilor în vigoare, au fost chemaţi agenţii de securitate ai aeroportului. Reiterăm faptul că pentru Compania TAROM, indiferent de context, priorităţile esenţiale rămân siguranţa şi securitatea pasagerilor, a zborului şi a echipajului.”

Foto: Viorica Hagagg / Facebook