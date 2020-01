Incidentul filmat de un bărbat din comuna Poşta, judeţul Galaţi, s-a produs vineri. În imagini se vede cum vecinul familiei se ceartă cu un altă bărbat, reclamând că se aude de la el din casă cum copilul este bătut de mama aflată în stare de ebrietate.

Mai mult chiar, fata este pedepsită să stea în curte îmbrăcată sumar, deşi afară este frig. Copilul, odată salvat de vecin, pare îngrozit şi refuză să se întoarcă la mamă. Imaginile au fost postate pe Facebook.

„Ţi se pare normal ce se întâmplă la tine? Cum, frate, să baţi o copilă aşa mică? Stau afară şi aud cum o baţi. Nu poţi să baţi o copilă de câţiva ani în halul ăsta. Şi eu am copil (...) Eşti beată ţeapănă. Ţi se pare normal? Îţi baţi copila ta, eu aud de acasă cum o baţi. Ţi se pare ceva normal?”, spune cel care filmează, adresându-se celor doi părinţi ai fetei, amândoi băuţi.

Bărbatul a luat fetiţa de 8 ani acasă, însă când se adresează mamei, aceasta încearcă să o oprească acasă, trăgând de copilă. În acest moment, fata strigă disperată: „Nu vreau să rămân cu mama”.

După ce a fost îngrijită de vecin, fetiţa a fost luată de reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului Galaţi şi a ajuns într-un centru de primire în regim de urgenţă.

„Fetiţa este luată de asistenţa socială şi poliţie (...), au dus-o la Galaţi la un singur centru. Cică este în Galaţi, eu am făcut ce am putut sperăm să fie bine acolo unde au luat-o, nu mai ştiu nimic de ea. Eu am avut-o la mine, am spălat-o, i-am dat să mănânce. Fetiţa nu mai este la mine, este luată şi dusă la Galaţi”, a scris bărbatul pe Facebook.

Poliţiştii au anunţat că în acest caz se fac cercetări pentru violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului. De asemenea, reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului au spus că fata este consiliată psihologic, fiind afectată din punct de vedere emoţional. Copilul nu are urme de violenţă pe corp dar nu mai doreşte să se întoarcă la mama sa. De aceea, o echipă a direcţiei va merge în satul fetei pentru a identifica o rudă dispusă să o ia în îngrijire.

Drepturile părinţilor sunt suspendate, până când instanţa va lua o decizie, putându-se ajunge până la decăderea din drepturi.