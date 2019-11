Doi profesori i-au despărţit, după ce elevii s-au jignit şi s-au bătut, scrie stiri.botosani.ro.



Incidentul de acum o săptămână a fost filmat de un alt elev din clasă. Potrivit directorului şcolii, Alina Achiţeniei, imediat după bătaie a fost convocată o şedinţă cu părinţii, iar cei doi elevi au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare.



„Incidentul a avut loc înaintea începerii orelor de curs, intervenind dirigintele clasei şi profesorul de serviciu”, a precizat directorul.



Cazul a ajuns şi la Poliţie, care a deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „lovire sau alte violenţe”, in rem, urmând să fie luate măsuri disciplinare.



„Atât şcoala cât şi şeful Poliţiei din Dângeni nu mi-au adus la cunoştinţă incidentul care este unul grav în comună şi mai ales la scoala din comună. Eu am primit informaţia pe facebook. Faptul că să continuă ascuderea a ceea ce se intampla in şcoală sau pe raza comunei, de către director şi şeful de post, nu este în regulă. Dacă acest copil se manifestă violent în şcoală de mai mulţi ani, provoacă scandaluri, îşi bate colegii, de ce nu s-au luat măsuri până acum? Astăzi am avut o discuţie cu directorul şcolii care a început să o dea în bâlbâială, că noi am luat măsuri”, a declarat Cătălin Rotundu, primarul comunei Dângeni, la scurt timp de la producerea incidentului.



Cercetările polţiştilor continuă şi în funcţie de acestea vor adopta măsuri disciplinare interne.