Garda de Mediu Teleorman l-a amendat pe bărbat după un control, fără să-l avertizeze şi l-a sancţionat în lipsă, scrie liberinteleorman.ro.



Teleormăneanul Felix Mulţescu, cel care a plantat la ferma lui 40.000 de arbori, a povestit: „La un moment dat, un vecin a agăţat un copac şi l-a rupt. Atunci, tatăl meu i-a pus atele şi l-a îngrijit cu mai multă atenţie, până s-a prins la loc. Un copac! Vă daţi seama cât iubim noi aceşti copaci?”



În timpul controlului, se pare că Garda de Mediu Teleorman i-ar fi căutat „nod în papură” fermierului ecologist. Zece zile mai târziu, autorităţile au emis amenda, fără martori şi în lipsa administratorului fermei, deşi la data controlului nu au fost găsite deşeuri aruncate necorespunzător.



De asemenea, îngrăşămintele, motorina şi utilajele erau depozitate în spaţii adecvate.



Bărbatul a fost amendat pentru că nu a transmis la primăria localităţii Răsmireşti un anunţ cu data ierbicizării şi pentru că nu are spaţii speciale în care să depoziteze ambalajele erbicidelor, deşi acestea ar trebui să fie ridicate, sub contract, de firma care le furnizează.



Cei 40.000 de arbori plantaţi nu au contat în ochii autorităţilor, care l-au amendat.



„Pentru mine nu e important că mi-au dat amendă 3.000 de lei. Că nu e despre bani aici. Eu contest această amendă, pentru că pur şi simplu s-a făcut tot posibilul să o dea, deşi nu erau motive. Mi s-a părut anormal să nu le pese că eu, practic, am plantat o pădure, dar să considere că trebuie să fiu amendat pentru nişte detalii de tot râsul şi pentru nişte modificări legislative despre care numai ei ştiu. Nu e vorba doar despre mine. Ei au normă de amenzi şi trebuie să şi le facă, cu orice preţ. Şi sunt sigur că sunt şi alţi oameni în această situaţie, oameni care nu vorbesc, însă, de frică. Mie nu mi-e frică!”, a mai declarat bărbatul.

Foto: Liber în Teleorman

