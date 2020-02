Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii a explicat diferenţa dintre cei care îşi depun dosarele în 2020 şi cei care au făcut-o anul trecut. Diferenţele au fost dezbătute în şedinţa Comisiei de Dialog Social, convocate pe subiectul modificărilor propuse pentru sistemul public de pensii.



Legea pensiilor are mai multe avantaje, scrie capital.ro.



„Norocoşii care se pensionează anul acesta câştigă, doar din jocul unei formule de calcul, 21 la sută în plus la pensie. Îi sfătuim pe cei care şi-au depus dosarul în decembrie să şi-l retragă sau să solicite anularea deciziei şi să-l redepună anul acesta pentru că e păcat să piardă“, a spus Maria Andronache, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Iaşi, la ultima şedinţă a Comisiei de Dialog Social, potrivit romaniatv.net.



Andronache a mai spus că indicele de corecţie este în acest an de 1,41 la sută, consistent mai mare decât cel de anul trecut, 1,20 la sută.



„Sunt suficient de multe persoane care îndeplinesc condiţia de pensionare înainte de 60 de ani“, a apreciat directorul executiv al CJP. Au crescut, totodată, de la 400 la 700 lei, indemnizaţiile acordate în baza Legii 189 / 2000, care se referă la persoanele persecutate din punct de vedere etnic şi la cele deportate în lagăre ori au supravieţuit în trenurile morţii. Cei strămutaţi din cauza frontului, indemnizaţia s-a majorat de la 250 lei la 350 lei.



Costică Trifan, liderul „Cartel Alfa“ filiala Iaşi, a declarat că majorarea punctului de pensie cu 40 la sută va creşte cu 2.000 de lei o pensie de 5.000, dar cu numai 400 de lei una de 1.000. El a propus ca majorarea să fie realizată cu o sumă fixă.



Liderul sindical şi-a argumentat propunerea întrebând retoric cu ce mai contribuie un pensionar la buget odată retras din activitate.



Totodată, „nu vor mai fi atât de mulţi asistaţi social“, a adăugat Costică Trifan, referindu-se la multitudinea de ajutoare/ indemnizaţii pentru încălzire şi alte măsuri de sprijin pentru cei cu venituri mici.



Fostul inspector-şef al ITM, George Albulescu, a amintit că pensia ar trebui să fie calculată în funcţie de coşul minim zilnic. „Dar România a uitat de acest lucru. Suntem mult sub cerinţa acestui coş zilnic“, a spus el.



Discuţiile s-au canalizat pe diferenţele semnificative dintre pensiile speciale şi pensiile obişnuite.



„Dacă discutăm de pensiile astea uriaşe, discutăm despre nişte legi care au fost date prost sau cu intenţie. Ceea ce trebuie să facem acum nu e să anulăm pensiile speciale, ci să modificăm toate legile speciale care au permis aceste anomalii, astfel încât pensia să fie una decentă“, a spus Albulescu, dând exemplu impunerea unor limite.



Singurul parlamentar prezent la ultima întrunire a Comisiei de Dialog Social a amintit că „prima evadare din sistem“ s-a produs în ’97-’98 cu Ministerul Justiţiei, când „s-a rupt ritmul şi s-a dat startul la o haiduceală în sistemul public de pensii“.



Petru Movilă a propus revizuirea Legii salarizării. Introducerea unor coeficienţi care să recompenseze activitatea într-un anumit domeniu trebuie să fie în raport cu contribuţia avută la asigurările sociale, a mai spus el.



Pentru anul 2020, salariul mediu brut luat în calcul la realizarea bugetului asigurărilor sociale este 5.429 lei. Aceasta este şi valoarea ajutorului de deces, indiferent dacă persoana în cauză este salariat sau pensionar. În schimb, se menţine la aceeaşi valoare de 704 lei indemnizaţia socială minimă/ pensia minimă garantată de stat.



Salariul minim, 2.230 lei de la 1 ianuarie, contează pentru CJP la stabilirea indemnizaţiei membrilor uniunilor de creaţie (plus jumătate din pensie, dar nu mai mult de două salarii minime pe economie) şi ca bază de calcul pentru persoanele care îşi încheie contracte de asigurare.



Acestea plătesc 25 la sută la salariul minim. În ce priveşte cota de contribuţie la Pilonul 2 de pensie, ea rămâne 3,75 la sută, a mai spus Andronache.