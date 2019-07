UPDATE Procurorul Maria Piţurcă s-a prezentat, miercuri, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde la ora 10.30 a început şedinţa Secţiei pentru procurori în materie disciplinară, care a discutat suspendarea sa din funcţie. O decizie a fost amânată pentru ziua de joi.



Procurorul a refuzat să facă declaraţii în faţa jurnaliştilor.



Pe 2 iulie, Inspecţia Judiciară anunţa că a început cercetarea disciplinară faţă de procurorul Maria Piţurcă, care a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi, şi că propune suspendarea sa până la finalizarea anchetei. Piţurcă este cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiţiei.



"Există indicii cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare constând în „manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” şi respectiv „exercitare a funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”, se arată într-un comunicat de presă al Inspecţiei Judiciare.



Procurorul Maria Piţurcă, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, a susţinut că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe. „Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Piţurcă.



Fetiţa a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, după ce a fost înfiată de o familie din America.

Ştirea iniţială. Magistraţii Tribunalului Olt decid, miercuri, dacă Sorina, fetiţa din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA, poate pleca împreună cu părinţii adoptivi în America.

În urma deciziei Curţii de Apel Craiova, de strămutare a dosarului, magistraţii Tribunalului Olt sunt chemaţi, miercuri, să ia o decizie în dosarul în care procurorul general al Parchetului General a solicitat ordonanţă preşedinţială privind interzicerea părăsirii teritoriului României de către Sorina.

„S-a admis cererea de strămutare a dosarului de la Judecătoria Drobeta Turnu Severin la Tribunalul Olt. Minuta este mai amplă, au fost desfiinţate şi actele întocmite de Judecătoria Drobeta Turnu Severin ca urmare a admiterii cererii de strămutare. Dosarul va fi trimis la Tribunalul Olt, se va înregistrat şi se va da un termen de judecare. Conform minute se dispune refacerea tuturor actelor îndeplinite de instanţă înainte de strămutare”, a declarat, în 2 iulie, la data deciziei strămutării, pentru MEDIAFAX, Ionel Grigorie, purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Craiova.

Părinţii adoptivi ai fetiţei de 8 ani din Baia de Aramă i-au cerut procurorului general Bogdan Licu strămutarea judecării ordonanţei preşedinţiale de la Mehedinţi departe de zona Craiova, de teamă că vor fi linşaţi şi pentru a evita un „scandal monstruos la Tribunalul Mehedinţi”.

foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre