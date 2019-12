Anisie: Elevii care sunt în clasa a 7-a acum susţin Evaluarea Naţională aşa cum este ea anul acesta



Guvernul a adoptat, vineri, OUG care prevede că elevii care sunt în clasa a 7-a anul acesta vor susţine examenul de Evaluare Naţională în conformitate cu prevederile Legii nr 1/2011. Totodată, OUG mai prevede punerea în practică a evaluării şcolilor doctorale, urmând să fie întocmită metodologia.



Anisie susţine că nu a avut proiecte de acte normative pe care să nu le fi discutat cu Orban / „Probabil se referea la alt proiect”



Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, vineri, că nu a avut proiecte de acte normative pe care să nu le fi discutat cu premierul Ludovic Orban şi că acesta probabil se referea la alt proiect, la începutul şedinţei Guvernului, nu la ordonanţa de urgenţă care a şi fost aprobată.



Guvernul a adoptat OUG prin care 15% din valoarea certificatelor de CO2 va merge către industrie

Guvernul a adoptat, vineri, Ordonanţa de Urgenţă prin care 15% din sumele obţinute din vânzarea certificatelor de CO2 este direcţionată către sectorul industrial. Totodată, 50% din sumă merge spre proiectele Fondului de Mediu,29% la bugetul de stat, iar 6% către proiecte reducere a emisiilor de CO2.

„Ordonanţa de Urgenţă care modifică Ordonanţa 115 asupra Fondului de Mediu şi instituirea unei scheme de ajutor de stat a fost adoptată . Aceasta este împărţită în două, pe de-o parte alocă banii procentuali din Fondul de Mediu, 29% merg la bugetul de stat, 50% merg către proiecte ale fondului de mediu, 15% de data aceasta pentru cele 15 sectoare industriale, sectoare aprobate de Comisia Europeană. Industria acestor sectoare va putea fi ajutată cu un procent de 15% din valoarea certificatelor de CO2 care for fi vândute şi banii se vor strânge în fondul de mediu, iar 6% din acest buget vor merge către proiecte de reducere a emisiilor de CO2, proiecte care vor fi aprobate prin ordin al ministrului Economiei, derulate prin Fondul de Mediu”, a declarat ministrul Economiei Virgil Popescu, vineri, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Economiei a precizat că măsura aceasta este bună în „contextul în care exista un risc foarte mare de relocare a industriilor din aceste sectoare”.

„Practic prin această Ordonanţă ajutăm şi industria, cu cele 15 sectoare şi creăm şi premizele unor colaborări viitoare de reducere a emisiilor de CO2 pe acel procent de 5%. E un lucru bun, aveam un risc foarte mare de relocale a industriilor din aceste sectoare. Cred că reuşim şi venim în sprijinul industriilor respective şi reuşim să menţinem locurile de muncă în România şi să creştem competitivitatea industriei româneşti”, a mai spus Popescu.

Executivul a adoptat hotărârea prin care zilele de 27 decembrie şi 3 ianuarie sunt declarate libere

Executivul a aprobat, vineri, hotărârea de Guvern prin care zilele de 27 decembrie şi 3 ianuarie vor fi declarate zile libere pentru persoanele care lucrează în instituţiile şi autorităţile publice. Hotărârea de Guvern a fost înaintată de ministrul Muncii Violeta Alexandru.

Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre prin care zilele de 27 decembrie şi 3 ianuarie sunt declarate zile libere, pentru angajaţii care lucrează în instituţiile şi autorităţile publice.

În timpul şedinţei, după ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, l-a asigurat că proiectul este pregătit, Orban a precizat: ”Aici va trebui comunicat că şi în cazul în care sunt acordate libere, trezoreria va lucra pe 27. Asta înseamnă că 23, 24, 27, 30 şi 31 decembrie, 3 ianuarie... deci nu închidem trezoreria"

Ministrul de Finanţe a spus că Trezoreria nu va fi închisă, fiindcă sistemul bancar lucrează

„Vă spun de acum - nu mai accept introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonanţe de urgenţă pe care nu o discutaţi în prelabil cu mine. Nu mi se pare normal ca, pe nepusă masă, să ne trezim cu două ordonanţe despre care habar nu am. Să nu mai spun că sunt subiecte care trebuiau discutate anterior”, a spus Ludovic Orban în şedinţa de vineri a Guvernului.

Replica premierului a venit după ce ministrul Educaţiei, Monica Anisie a cerut introducerea pe ordinea de suplimentară a şedinţei a două ordonanţe de urgenţă.

Şedinţă de Guvern. Încă două zile libere de sărbători şi o nouă rectificare bugetară, pe ordinea de zi



Executivul are, vineri, în discuţie şi posibil aprobare un proiect de hotărâre prin care 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 să fie declarate zile libere pentru persoanele care lucrează în autorităţile şi instituţiile publice, au declarat surse guvernamentale, pentru Mediafax.



Întrebat despre subiect, joi, la Radio România Actualităţi, Ludovic Orban a spus „vom lua o decizie privitoare la această chestiune”.



Potrivit agendei oficiale a premierului, şedinţa de Guvern va începe vineri la ora 08.00.



Şeful Executivului va fi apoi prezent la Timişoara la comemorarea care va marca împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989.



Guvernul Orban ar putea adopta, în şedinţa de vineri, o nouă rectificare bugetară



Executivul ar putea aproba, în şedinţa de vineri, o nouă rectificarea bugetară, de data aceasta pentru alocarea sumelor care să asigure cheltuielile de funcţionare pentru autorităţile locale, au declarat surse guvernamentale, pentru Mediafax.



Pe ordinea de zi a reuniunii de vineri a Executivului, care începe la ora 8.00, se află un proiect de hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul în curs pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.



„Se aprobă alocarea sumei de 34 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în condiţiile planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii”, arată proiectul de act normativ.



Potrivit planului de disponibilizare au fost afectate 305 persoane, arată nota de fundamentare a proiectului de hotărâre privind Mina din Valea Jiului.



Guvernul mai are spre aprobate un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.



„Asigurătorii RCA îşi asumă răspunderea pentru toate contractele RCA, inclusiv pentru cele alocate de către BAAR conform art. 19 alin. (3), precum şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii de asigurări sau de asigurări auxiliare, definiţi conform Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări”, arată actul normativ afişat pe site-ul Guvernului.



De asemenea, o prevedere este abrogată, cea care preciza că „asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unei singure poliţe”.



Proiectul de act normativ prevede şi modificări privind calcularea tarifului de primă de către asiguratorii RCA.



„În calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, cu respectarea principiilor actuariale general acceptate”.



În forma în vigoare a legii se arată că: „În calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementari ale ASF”.



Executivul mai are spre aprobare un proiect de ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier.



Alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi este cel care stabileşte contingentul de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020.

