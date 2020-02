Parlamentul dezbate şi votează, miercuri, moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR. Marcel Ciolacu a afirmat că sunt „suficiente” voturi pentru aprobare, în timp ce Ludovic Orban a spus nu are şanse să treacă, dacă nu intervin repoziţionări a unor „actori politici”.



Parlamentul dezbate şi votează moţíunea de cenzură miercuri, de la ora 12.00.



Anunţul a fost făcut după reuniunea membrilor BPR de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.



Întrebat de câte voturi se bazează iniţiatorii moţiunii de cenzură, acesta a spus că de „suficiente, adică mai mult de 233”.



În schimb, premierul Ludovic Orban a declarat, marţi seara, că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR pentru demitrea cabinetului său nu are şanse să treacă, dacă nu intervin repoziţionări a unor „actori politici” care să aibă „consistenţă numerică”.



„Din punctul meu de vedere, astăzi pe evaluarea pe care o avem, sigur dacă nu apar repoziţionări din partea unor actori politici, care să aibă o oarecare consistenţă numerică, moţiunea aşa cum este atazi nu are şanse să treacă (...) Conform evaluării noastre nu există numărul de voturi necesare pentru”, a subliniat premierul.



Întrebat dacă parlamentării vor vota după trecerea moţiunii de cenzură investirea aceluiaşi guvern cu aceeaşi componenţă, premierul Ludovic Orban a declarat că aceştia ar trebui „să se caute”.



Iniţiativa de demitere a Guvernului Orban este susţinută de PSD, UDMR şi de grupul parlamentar „Forţa Naţională”, iar preşedintele interimar al social-democraţilor Marcel Ciolacu susţine că PSD are peste 233 de voturi pentru moţiune.

Care sunt câteva dintre ordonanţele de urgenţă aprobate în şedinţa de Guvern de marţi seara:

OUG pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, adoptată de Guvern

„Vorbim despre extinderea prevederilor care au fost benefice şi s-au dovedit a fi în avantajul cetăţenilor care au dorit să voteze la aleerile prezidenţiale, respectiv trei zile de vot în Diaspora şi posibilitatea de a vota la orice secţie de votare, pentru a încuraja participarea la vot a cetăţenilor români, au fost incluse. De asemenea, a fost dublat numărul parlamentarilor din Diaspora. Necesitatea adoptării e legată de faptul că în eventualitatea unei situaţii de organizare a alegerilor parlamentare înainte de termen există un vid legislativ care trebuia reglementat”, a declarat Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului. Citeşte continuarea...

OUG privind stocurile de urgenţă medicală şi măsurile pentru instituirea carantinei

„S-a aprobat constituirea stocurilor de urgenţă medicală pentru epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple. Achiziţia stocurilor de urgenţă mediaclă se va realiza, sens în care Guvernul a desemnat Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) din subordinea Ministerului de Finanţe ca instituţie abilitată pentru realizarea procedurilor de atribuire în vederea încheierii de acorduri cadru", a declarat ministrul Afacerilor Interne, marţi, la finalul şedinţei de Guvern. Citeşte continuarea...

OUG pentru Programul Naţional de Introducere a Gazelor Naturale în locuinţe

„Programul naţional aprobat are o valoare de 500 milioane de euro. Vizează într-o primă etapă peste 200.000 de gospodării din România şi e un program aşteptat de cei care locuiesc în blocuri de locuinţe care se încălzesc pe lemne. E un program care porneşte cu o fază pilot, urmând să fie extins în funcţie de rata de succes în ceea ce priveşte implementarea", a mai spus Marcel Boloş. Citeşte continuarea...

OUG care descentralizează managementul Fondurilor Europene la nivel regional

„Asta înseamnă pentru beneficiar, pentru autorităţile locale că nu mai trebuie să bată drumurile de Bucureşti pentru arpobarea proiectelor sau contractelor de finanţare ci această aprobare se va putea începând cu perioada de programare 2021-2027 se va putea lua la nivelul regiunilor, la nivelul agenţiilor de dezvoltare regionale, unde urmează să funcţioneze aceste autorităţi de management", a declarat Marcel Boloş. Citeşte continuarea....

OUG pe operaţionalizarea completelor de judecată pentru achiziţii publice

„Aceste complete ar urma să se preocupe cu prioritate de cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată. S-a instituit o disciplină la nivelul celor care azi sunt responsabili de procedurile de achiziţie publică, exemplu, Agenţia Naţională de Achiziţii Publice unde dacă se întârzie avizul conform cerut pentru documentaţiile de atribuire depuse de beneficiari acţionează avizul tacit şi aprobarea documentaţiei va avea loc chiar dacă acest aviz nu a fost emis în termen de către Agenţia Naţională de Achiziţii Publice", a anunţat Ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloş. Citeşte continuarea...

OUG prin care spitalele private pot accesa programe publice de sănătate

„Ordonanţa de Urgenţă dată de Guvernul Orban va salva vieţi. Astfel, pacienţii în stare critică vor beneficia mai repede de intervenţii în cel mai apropiat spital, fie de stat, fie privat. Va creşte, deci, numărul unităţilor sanitare care rezolvă cazurile de infarct miocardic sau de accident cerebral. Pacientul va beneficia de tratament şi nu va plăti nimic", a scris vicepremierul Raluca Turcan. Citeşte continuarea...

Ionel Dancă a precizat că şedinţa nu a fost una „efervescentă", cum s-a vehiculat în spaţiul public şi că a fost o şedinţă normală. Întrebat câte OUG-uri au fost adoptate în şedinţa de Guvern, şedul Cancelariei premierului a declarat că au fost adoptate "câte ordonanţe au fost necesare".