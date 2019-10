"Nu putem să deschidem această şedinţă de plen având în vedere dispoziţiile articolului 27, alineatul 2, din Legea 317/ 2004 şi ale articolului 17 din Regulament, care prevăd că lucrările Plenului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri. Suntem 13 membri. Domnule secretar, este comunicat de către vreun membru vreun motiv pentru care nu s-au prezentat la şedinţă? Personal, am citit în presă că mai mulţi procurori au fost invitaţi la sediul Parchetului General astăzi, mie personal mi se pare că avem o perpetuare a unui blocaj în activitatea CSM, în funcţionarea plenului CSM, şi trebuie să reamintesc faptul că la patru şedinţe legal convocate, la data de 20 iunie 2019, 24 iunie 2019, 1 iulie 2019 , 3 iulie 2019, s-a refuzat de către anumiţi membri, în principal procurori, să se prezinte pentru a se asigura desfăşurarea şedinţelor.

Eu constat că nu avem pârghii, instituţional vorbind, pentru a asigura respectarea legii în cadrul CSM, situaţie în raport de care vă propun să solicităm ca, în regim de urgenţă, să fie adoptate măsuri legislative care să deblocheze actuala situaţie printr-o procedură rapidă, parlamentară, de care o fi. Este necesară modificarea articolului 27, aliaentul 2 din legea 317/2004, care reglementează cvorumul şedinţelor de plen", a solicitat Lia Savonea, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

În prezent, şedinţele plenului CSM se pot desfăşura legal numai dacă sunt prezenţi 15 membri.

Preşedintele CSM a anunţat că cei trei procurori care lipsesc marţi de la şedinţa plenului CSM nu au anunţat în niciun fel că nu pot participa.

"Trebuie să spun că miercuri, 2 octombrie, în cadrul activităţii desfăşurate într-o comisie, am discutat despre această şedinţă de plen, împreună am convenit că, date fiind actviităţile planificate de către procurori la Constanţa, începând de mâine şi până vineri, este imposibilă alegerea unei alte date decât cea de astăzi. Au fost prezenţi toţi cei cinci procurori, niciunul nu a obiectat, niciunul nu a spus că are activităţi planificate sau în curs de a fi planificate. Am văzut semnalele date de ministrul Justiţiei, pe marginea şedinţei pentru astăzi. Nu pot să nu constat aaeastă stranie coincidenţă, ministrul Justiţiei dă un semnal, iar procurorul general al României suprapune activităţi la sediul Parchetului General, peste activitatea de plen şi după ce, informal, între membrii Consiliului, s-a stabilit că astăzi va fi asigurată şedinţă de plen", a declarat Lia Savonea.

Preşedintele CSM a propus ca membrii CSM care fac imposibilă desfăşurarea şedinţelor de plen legal convocate să fie sancţionaţi cu pierderea mandatului.

"Nu mă feresc să spun că suntem în faţa unei acţiuni de coordonare, în blocarea activităţii şedinţei de plen, aşa că vă propun să solicităm modificarea articolului 27 aliaentul 2 din Legea 317/2004 aşa încât să fie împiedicat orice membru din CSM să-şi facă propria lege şi să facă imposibilă derularea activităţii primordiale din cadrul acestei instituţii. Aş mai propune, pentru că nu avem alte pârghii, să se stabilească şi ca un membru aflat într-o astfel de situaţie, când şedinţa a fost legal convocată, între membrii s-a discutat acest lucru, să-şi piardă de drept mandatul", a conchis Lia Savonea.