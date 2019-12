Astfel, potrivit precizărilor sale, specialiştii DG SANTE, parte a Executivului de la Bruxelles, ne recomandă ferm să facem mai mult cu bani mai puţini în ceea ce priveşte lupta cu PPA, astfel încât să obţinem rezultate rapide şi concrete în ceea ce priveşte diminuarea numărului de focare.



„Cei de la Comisia Europeană ne-au spus foarte clar că ar aprecia dacă România ar reuşi să obţină rezultate concrete în scăderea numărului de focare şi gestionarea situaţiei în ceea ce priveşte PPA în România, mai ales în contextul în care are loc o restructurare a programelor de cofinanţare, iar acestea nu vor mai fi asociate cu focarele. (...) Pentru la anul, bugetul va fi de 20 de milioane de euro pentru toate statele membre”, a precizat Chioveanu.



El a adăugat că împreună cu reprezentanţii Comisiei Europeană (CE), prin DG SANTE, au deblocat deblocat sumele destinate statului român şi au reuşit publicarea unei decizii-grant care prevede acordarea a 15.830.000 euro pentru anul 2019 şi a unei plăţi în avans de 50 la sută, mai exact a 6 milioane de euro pentru 2018 şi 7,5 milioane de euro pentru 2019.



Preşedintele-secretar de stat a precizat totodată că planul de combatere a PPA trebuie asumat la nivel de ţară, nu doar de ANSVSA, ca până în prezent, şi i-a invitat pe crescători, pe medicii veterinari, dar şi autorităţile statului să-şi însuşească acest demers de eradicare a bolii.



„La Comisie am prezentat măsurile pe care le am în vedere pentru combaterea pestei porcine africane (PPA) în România. În momentul de faţă nu mai putem vorbi de prevenţie. Le-am prezentat dificultăţile cu care se confruntă autorităţile în gestionarea eficientă a bolii. Le-am prezentat faptul că, până acum, acest plan a fost asumat doar de către ANSVSA. Am prezentat faptul că, de acum încolo, acest plan trebuie să fie un plan al României, în care toţi factorii decizionali trebuie să fie implicaţi. Aici, fermierii, industria alimentară, colegiul medicilor veterinari, Ministerul Mediului şi Ministerul de Interne trebuie să fie semnatari şi cu toţii trebuie să ne asumăm acest plan, să reuşim să eradicăm această boală”, a continuat Robert Chioveanu.



Conform sursei citate, noua Strategie de luptă împotriva pestei porcine africane a fost elaborată cu termene foarte clare: scurte, medii şi lungi şi se aşteaptă definitivarea ei undeva la finele lunii februarie 2020.



„Strategia pentru PPA este una care, împreună cu colegii, sperăm s-o terminăm undeva la sfârşitul lunii ianuarie-februarie. Ulterior, ea va primi aprobarea grupului naţional de experţi şi, în funcţie de bugetul pe care îl vom avea alocat, va primi aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Apoi, toţi ceilalţi factori care sunt implicaţi în gestionarea şi implementarea acestei noi strategii, vor veni alături de noi”, a adăugat şeful ANSVSA.



Totodată, el speră că, în ceea ce priveşte resursele financiare alocate de la bugetul de stat pentru combaterea PPA, la anul, sumele să fie mult mai mici faţă de anii anteriori.



„Pentru 2018 s-au alocat aproximativ 52 de milioane de euro, pentru 2019 s-au alocat 35 de milioane de euro de la bugetul de stat şi, sperăm ca, pentru 2020, să alocăm un buget mult mai mic”, a conchis oficialul ANSVSA.



La data de 17 decembrie 2019, Pesta Porcină Africană (PPA) evolua în 242 de localităţi din 26 de judeţe, cu un număr de 670 de focare (dintre care 12 focare în exploataţii comerciale şi 4 focare în exploataţii de tip A). Numărul focarelor active se află în scădere faţă de precedenta actualizare a situaţiei. În alte 10 judeţe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreţi. De la prima semnalare a prezenţei virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, şi până în prezent, au fost eliminaţi 542.459 de porci afectaţi de boală şi au fost diagnosticate 2.412 de cazuri la mistreţi.



De asemenea, până la aceeaşi dată au fost despăgubiţi 13.750 de proprietari de porci infectaţi cu temutul virus, valoarea totală a plăţilor fiind de 331.042.390 de lei.



Începând cu 2018, ţara noastră primeşte un grant reprezentând 75% din costurile eligibile pe care statul le-a angajat pentru măsurile de urgenţă de combatere a pestei porcine africane.