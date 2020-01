Prof. Univ. dr. Viorel Jinga se află în „pole position” pentru a deveni rectorul UMF, cu 757 de voturi, aproape dublu faţă de Adrian Streinu-Cercel, şeful Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”. Actualul rector al UMF este academicianul Ionel Sinescu.



La o distanţă de aproape 100 de voturi de Jinga se află Prof. Univ. dr. Vinereanu Dragoş.



„Am accesat cariera universitară în urmă cu 28 ani. Căutam devenirea în profesie, am avut şansa să am lângă mine oameni gata de sacrificiu, decenţi, pasionaţi. Cei mai mulţi mi-au rămas alături până azi. Am riscat, am avut griji şi, mai ales, speranţe. Am inceput cu puţin. Apoi destinul m-a împins înainte fără să ard etape”, a declarat profesorul Jinga, în invitaţia la evenimentul în care îşi va prezenta planul de management.



ALEGEREA SENATULUI UNIVERSITAR

REZULTATE TUR II



Număr locuri repartizate - 84, din care:

Facultatea de Medicină- 58

Facultatea de Medicină Dentară - 14

Facultatea de Farmacie - 6

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 6



Număr alegători înscrişi pe listele de vot, pe întreaga universitate: 1566

Număr participanţi la vot pe întreaga universitate:1081

Număr total buletine de vot valabil exprimate: 1041

Număr total buletine de vot nule: 40





