"Cu privire la afirmaţiile apărute în spaţiul public, facem precizarea că şeful Poliţiei Române a dispus verificări interne cu privire la modul în care poliţistul şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu. Verificările urmează să stabilească dacă într-adevăr aşa s-a întâmplat", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a declarat, luni, că a fost obligată şi ameninţată de un comisar de poliţie să dea probele biologice şi cele de ADN la Institutul de Criminalistică, precizând că a vrut să se răzgândească, dar apoi a fost obligată să dea respectivele eşantioane.

"Am fost umiliţi. Am fost umiliţi. Nu sunt de acord cu ce se întâmplă aici, nu am fost de acord. Mi s-au spus nişte reguli, când acest domn nu l-a lăsat pe acel domn care trebuia să ne ia testele să ne explice despre ce este vorba, pur şi simplu, s-a înfuriat şi a zis că mă ia cu forţa. Am fost obligată, pur şi simplu obligată. Am fost umiliţi. Am fost forţată, pur şi simplu, m-am răzgândit, nu am mai vrut să dau acest test. Nu-mi plac regulile care s-au pus aici, nu l-a lăsat să ne explice despre ce e vorba , acel comisar a luat foc şi pur şi simplu m-a ameninţat", a declarat Monica Melencu, la ieşirea de la sediul Institutului Naţional de Criminalistică.

Femeia a spus că i-au fost recoltate probele împotriva voinţei sale.