„Dacă am spus că acţiunea poliţiştilor Timiş a fost deficitară şi defectuoasă, înseamnă că ştiu de ce am spus chestiunea aceasta. Am dispus acolo o anchetă, ancheta este în curs, dau detalii la finalizare. Avem anchetă la Inspectoratul de Poliţie Timiş”, a declarat şeful Poliţiei Române, Ioan Buda.

Buda a explicat şi modul în care se pregătesc echipajele pentru a captura persoanele urmărite general.

„Noi, zilnic, avem în jur de 17-18, până la 20 de urmăriţi general care sunt reţinuţi. De la începutul anului, până în prezent, au fost reţinuţi 3800 de urmriţi general. Petru fiecare urmărit general şi pentru fiecare acţiune trebuie să pregătim într-un anumit fel. Pregătirea constă în: profilul acelui urmărit general şi a modului de acţiune. Tocmai la acest lucru trebuiau să se gândească colegii mei: să studieze profilul urmăritului şi în funcţie de profilul urmăritului au stabilit locaţia şi trebuiau să intervină conform procedurilor. (...) Ei trebuiau să fie pregătiţi pentru acţiune”, a mai explicat şeful Poliţiei Române.

Suspectul avea profilul unei persoane periculoase, a declarat Ioan Buda.

„Sunt măsuri informative pe care colegii le-au avut în zonă. În funcţie de asta şi-au dozat informaţiile înspre acea direcţie”, a spus sursa citată despre capturarea de marţi a fugarului.

Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a împuşcat mortal un poliţist din judeţul Timiş, a fost prins marţi dimineaţa de către oamenii legii.

Luni noapte, în judeţul Timiş a ajuns şi şeful Poliţiei Române pentru a verifica modul în care se desfăşoară operaţiunea de căutare a fugarului Marcel Ionel Lepa.

Un poliţist în vârstă de 43 ani, de la Postul de Poliţie Recaş, a fost împuşcat mortal, în misiune, de un fugar, respectiv Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din oraşul Lugoj, care era dat în urmărire internaţională pentru tâlhărie.

Conform oamenilor legii, poliţiştii din cadrul IPJ Timiş se aflau în căutarea bărbatului dat în urmărire internaţională. Aceştia l-au depistat pe suspect într-o casă din localitatea Izvin. Poliţiştii, unii îmbrăcaţi în civil, au înconjurat imobilul, iar suspectul a sărit pe un geam, moment în care a dat faţă în faţă cu poliţistul pe care l-a împuşcat. Acesta ar fi fost atins de două gloanţe în zona pieptului şi a gâtului, iar echipajul medical sosit la faţa locului a încercat manevre de resuscitare, însă fără succes. Ulterior, ceilalţi colegi ai poliţistului au pornit în căutarea suspectului, iar bărbatul a intrat într-o curte din localitate, de unde a încercat să fure o maşină. Nu a reuşit, pentru că un poliţist l-a ajuns din urmă şi a tras mai multe focuri de armă asupra suspectului, reuşind să-l rănească în zona umărului. Bărbatul însă a fugit.

foto: Hepta