Senatul a respins luni solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu. Preşedintele Senatului era acuzat de procurori că a primit mită, indirect, 800.000 de dolari.

Cererea DNA a fost respinsă cu 38 de voturi „pentru”, 71 „împotrivă” şi o abţinere.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni în şedinţa în care se dezbate solicitarea DNA de a i se ridica imunitatea, că nu le dă sfaturi colegilor cum să voteze, însă că este nevinovat. ”DNA nu vrea să mă trimită în faţa instanţei, ci să pună o pată pe întreaga mea carieră politică”, a mai spus el.

„În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică am fost pe rând, deputat, ministru, prim ministru, preşedinte al Senatului, şi nu am făcut niciodată vreo faptă ilegală. Cea ce DNA-ul vrea să facă astăzi nu este să mă trimită în faţa unei instanţe, pentru că ei ştiu că nu au dovezi în acest sens, ci să pună o pată pe întreaga mea carieră politică! Nu pot să vă dau sfaturi cu privire la felul în care să votaţi, dar atunci când veţi vota, vă rog să aveţi inima uşoară pentru că eu, Călin Popescu-Tăriceanu, nu am făcut niciodată vreo faptă de care sa îmi fie ruşine”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu timpul dezbaterilor pe marginea solicitării DNA.

Comisia Juridică a Senatului a decis miercurea trecută să recomande senatorilor ridicarea imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de DNA că a primit mită, indirect, 800.000 de dolari.

„Avem un vot neutru, au fost trei voturi pentru, două abţineri şi un vot împotrivă. Noi, Comisia juridică, vom propune plenului Senatului efectuarea urmăririi penale faţă de domnul Tăriceanu, urmând ca plenul Senatului să decidă în consecinţă”, a declarat preşedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc.

Tăriceanu: Senatorii să vadă dacă ancheta are scopuri politice

Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că senatorii vor trebui să aibă o dublă evaluare la votul privind ridicarea imunităţii în cazul acestuia. El susţine că senatorii vor trebui să analizeze dacă acuzaţia DNA este clară şi corectă şi dacă ancheta penală nu urmăreşte scopuri de natură politică.

„Senatul a fost sesizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie cu o cerere de urmărire penală formulată la adresa mea, în calitate de fost Prim-ministru, însoţită de o selecţie a materialului de cercetare penală. Prin procedura declanşării urmăririi penale de către alte autorităţi publice decât organele de urmărire penală, prevăzută de art. 109 din Constituţie, se stabileşte o garanţie constituţională de ordin procedural, menită sa ocrotească interesul public, şi anume realizarea actului de guvernare prin exerciţiul mandatului. Această garanţie impune ca autoritatea decizională, în cazul nostru Senatul, să întreprindă o dublă evaluare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, în plenul Senatului.

El a afirmat că senatorii vor trebui să analizeze, înainte de a vota ridicarea imunităţii acestuia pentru a începe urmărirea penală, două aspecte:

„a) Dacă acuzaţia adusă în referatul DNA este clară, precisă, corectă şi serioasă şi dacă se bazează pe elemente de fapt şi de drept incontestabile şi suficient de conturate pentru a permite apărarea, cu respectarea art. 6 şi 7 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

b) Dacă ancheta penală nu urmăreşte scopuri de natură politică, ce vizează împiedicarea exercitării, în condiţii normale, a mandatului de senator”, a adăugat Tăriceanu.

Tăriceanu: Dosarul, un talmeş-balmeş. DNA vrea să pună o pată pe întreaga mea carieră politică

El a mai spus că scopul acestui gen de dosare este subminarea democraţiei.

„Cel mai pervers efect al acestui gen de dosare este subminarea democraţiei în România. Acest gen de dosare îi îndeamnă pe alegatori să nu mai aibă încredere în cei pe care i-au ales, să nu mai aibă încredere în Parlament pentru că sunt toţi, nu-i aşa, o gaşcă de corupţi! Guvernul este o turmă de neputincioşi, iar primarii se ocupă doar de interesele lor! Şi atunci, urmarea firească este: de ce să mai avem nevoie de un parlament costisitor când putem fi conduşi de 100 de procurori vânjoşi care fac ordine în ţară??? De ce să avem un guvern, când putem avea la butoane 200 de noi securişti şi un preşedinte pe care îl pot manipula? Şi aşa începe sfârşitul unei democraţii! Părinţii şi bunicii noştri au văzut asta în anii 50! Acum e rândul nostru să dăm piept cu ei”, a adăugat Tăriceanu.

De asemenea, el a susţinut că dosarul său este „un talmeş-balmeş”.

„Acest dosar are 18000 de pagini nu pentru că e plin de dovezi, ci ca să vă inducă dumneavoastră şi opiniei publice credinţa că s-a lucrat serios şi aşezat şi dosarul geme de probe împotriva lui Tăriceanu. În fapt, acest dosar este un talmeş balmeş fără cuprins şi fără nici o logică. El nu este întâmplător făcut în acest fel ci din calcul cinic. Închipuiţi-vă că trebuie să citiţi o carte de 18000 de pagini în care paginile vin fără numerotare şi fără continuitate. Începe cu capitolul 5, apoi urmează 12, apoi 1, apoi… Ce şanse are cineva care a citit acest dosar să găsească dovezi în apărarea mea? Ce şanse am eu ca un judecător să găsească în acest Babylon argumente în favoarea mea? De voie de nevoie trebuie să dai crezare cuvintelor din rezumatul făcut de procuror. Cred că acest mod de a amesteca paginile şi documentele este făcut pentru a îngreuna apărarea dar şi pentru a ascunde lucruri care nu convin procurorilor. De exemplu, faptul că una din hotărârile de guvern incriminate este avizată şi de Parchetul General, condus la acea vreme chiar de doamna Kovesi”, le-a mai spus Tăriceanu colegilor săi.

Robert Cazanciuc a citit raportul Comisiei juridice. Călin Popescu Tăriceanu urmează să susţină punctul de vedere în plen. Urmează apoi ca fiecare grup parlamentar să dezbată solicitarea DNA privind începerea urmăririi penale în cazul preşedintelui Senatului.

La finalul dezbaterilor, senatorii vor vota ridicarea imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu.

Biroul permanent al Senatului a decis, luni, să transmită la votul plenului raportul Comisiei juridice asupra cererii DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu.

DNA a solicitat Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu. Procurorii au anunţat că preşedintele Senatului este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.