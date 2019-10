„CV-ul domnului candidat este mai bogat decat programul de guvernare pe domeniul Apărării. Din punct de vedere militar, aveţi toată admiraţia mea, dar din punct de vedere politic, am mari indoilei, pentru că nu aţi început cum trebuie. Cunosc un caz celebru de fost şef al Statului Major al armatei americane care a devenit politician, dar au trecut 8 ani intre cele două funcţii. Trecerea dumneavoastră directă de pe poziţia de şef al Statului Major al Apărării (SMAp) pe cea de ministru nu mi se pare de bun augur”, i-a spus senatorul Şerban Nicolae lui Nicolae Ciucă în audierea din comisia de specialitate.

Acesta i-a mai spus generalului în rezervă că ministrul Apărării face parte din echipă politică şi se bazează pe ceilalţi membri ai Guvernului.

„Mă îndoiesc că îi cunoaşteţi foarte bine în aşa fel încât să puteţi pune în aplicare ce v-aţi propus. Urmărind programul de guvernare, (...) am observat lucruri bune, dincolo de partea de lozinci, de clişee, de un limbaj de lemn greu de explicat la 30 de ani de la Revoluţie. Partea bună este căveti continua, întări, aprofunda. Va exista continuitate”, a mai spus senatorul PSD.

În replică, Nicolae Ciucă a mai spus că a acceptat provocarea de a prelua portofoliul MApN „într-o abordare pur tehnică”.

„În momentul de faţă, cum înţeleg eu omul politic nu sunt membru de partid, nu am participat la nicio şedinţă, mi-am înţeles rolul tehnic în Guvern. Am acceptat provocarea într-o abordare pur tehnică. De ce am introdus obiective pe termen mediu şi lung? Indiferent cum vrem să privim Armata, deciziile luate au efecte pe termen mediu şi lung”, i-a raspuns Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a primit, marţi, aviz favorabil în comisia de specialitate din Parlament în urma audierii acestuia. Generalul în rezervă este propunerea PNL pentru Ministerul Apărării.