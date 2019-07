Evenimentul a început cu intonarea imnului României, cântat de Andra.



„E al ţării acest trofeu, în primul rând. E o seară foarte specială pentru mine, vă mulţumesc că aţi venit. Să ne bucurăm şi să ne gândim că mai pot fi astfel de zile”, a spus Simona.

Halep: Mulţumesc României! Aici m-am născut şi aici sper să trăiesc toată viaţa



Simona Halep le-a mulţumit tuturor, de la familie, până la oamenii din stafful său, lui Ilie Năstase, Ion Ţiriac şi românilor care au fost alături de ea. „Este o seară specială pentru mine, şi anul trecut a fost, dar aceasta parcă este mai specială. Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit şi să ne gândim că se mai pot întâmpla astfel de zile. Este o onoare să vă am alături de mine. Am fost inspirată de toţi aceşti campioni care m-au aşteptat.



Îi mulţumesc familiei, în primul rând, tuturor antrenorilor, nu vreau să le dau numele, pentru că au fost mulţi. Bineînţeles, doamnei Virginia Ruzici, lui Ilie Năstase, care ne-a iubit să iubim acest sport, şi domnului Ţiriac, care mi-a dat sfaturi destul de dure, dar au fost foarte importante. Bineînţeles, României, pentru că m-am născut aici şi aici sper să trăiesc toată viaţa”, a declarat Simona Halep, la festivitatea de pe Arena Naţională.

Ion Ţiriac: Eu am hotărât să o rog pe Halep să mai trecem încă o dată prin finala de la Wimbledon



Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a luat cuvântul şi a ţinut să transmită un mesaj Simonei, dar şi oamenilor care au venit să o vadă.



„Welcome to Simona night! Eu am văzut finala live, am văzut şi alte două finale ale unui român, care s-a hotărât să le facă cadou altui jucător, nu a vrut să le câştigi. Nu ar fi drept să nu îl numeşti pe Ilie Năstase. Eu am păşit pe terenul acela central şi am jucat acolo. E adevărat, numai dublu. E deosebit faţă de orice alt teren central. Are o tradiţie de aproape 150 de ani. Nu schimbă nimic. Eu am hotărât să o rog pe Simona să mai trecem încă o dată prin această finală”, a spus Ion Ţiriac.

Sportiva din Constanţa a obţinut o performanţa uriaşă la Wimbledon, reuşind să cucerească trofeul probei individuale feminine, după ce a învins-o, în finala de sâmbătă, 13 iulie, pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.



Simona Halep a avut un parcurs impresionant de-a lungul turneului de Grand Slam, ea învingând nume mari precum Aliaksandra Sasnovich, Mihaela Buzărnescu, Victoria Azarenka, Cori Gauff, Shuai Zhang, Elina Svitolina şi Serena Williams. Trofeul de la Wimbledon este al doilea titlu de Grand Slam obţinut de Simona Halep. Primul este trofeul de la Roland Garros, din anul 2018, atunci când a întâlnit-o, în finală pe Sloane Stephens, pe care a învins-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1.