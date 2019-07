17:44 Simona Halep: O să stau acasă câteva zile, o să mă odihnesc. O să mă bucur de acest trofeu



Simona Halep le-a mulţumit, la întoarcerea în ţară, tuturor celor care au sprijinit-o în carieră, de la antrenori la fanii care au susţinut-o la meciuri, precizând că o să-şi ia câteva zile să se odihnească şi să se bucure de trofeu.



„Vreau să mulţumesc familiei în primul rând pentru tot sprijinul, tuturor antrenorilor mei de când am început să ţin o rachetă în mână, echipei mele, care este o echipă foarte bună, binenţeles Federaţiei pentru că fără ea nu prea ştiam ce înseamnă tenis şi tuturor oamenilor care mă susţin, fanilor şi oamenilor care îşi pun energia la meciuri şi îmi transmit gândurile bune. (...) Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă, am vrut doar să-mi fac treaba şi am avut şansa mea să câştig", a declarat Simona Halep.



Campioana de la Wimbledon a spus că se va odihni câteva zile.



„O să stau câteva zile, o să mă odhnesc să mă bucur de acest trofeu. Săptămânal am un obiectiv important, fiecare turneu e important şi îmi doresc să fac maximum mereu. Hagi a fost modelul meu de când eram copil, m-a inspirat, m-a făcut să cred că se poate", a completat Simona Halep.

17:32 Federaţia Română de Tenis a confirmat faptul că Simona Halep va fi prezentă pe Arena Naţională din Bucureşti, unde va prezenta trofeul cucerit la Wimbledon. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 iulie, de la ora 19:00.

ORA 17:03 Ilie Năstase şi ion Ţiriac o aşteaptă pe Simona Halep la Oropeni:

Ştirea iniţială:

Sportiva din Constanţa a obţinut o performanţa uriaşă la Wimbledon, reuşind să cucerească trofeul probei individuale feminine, după ce a învins-o, în finala de sâmbătă, 13 iulie, pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.

Simona Halep a avut un parcurs impresionant de-a lungul turneului de Grand Slam, ea învingând nume mari precum Aliaksandra Sasnovich, Mihaela Buzărnescu, Victoria Azarenka, Cori Gauff, Shuai Zhang, Elina Svitolina şi Serena Williams.

Trofeul de la Wimbledon este al doilea titlu de Grand Slam obţinut de Simona Halep. Primul este trofeul de la Roland Garros, din anul 2018, atunci când a întâlnit-o, în finală pe Sloane Stephens, pe care a învins-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1.

Simona a fost aşteptată în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă şi la revenirea de la Roland Garros, din 2018.

Simona Halep este aşteptată să ajungă în România, luni, 15 iulie, la ora 17:00.