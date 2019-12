„Pe de-o parte, astăzi am avut o victorie prin trecerea acestui proiect cu amendamente, dar e şi o victorie a acestor copii şi a părinţilor acestora. În ceea ce priveşte atacarea la CCR, mi se pare cel puţin absurd un astfel de demers, în condiţiile în care ne amintim că în luna februarie a acestui an, când PSD a elaborat bugetul de stat, un amendament în acelaşi sens, anume dublarea alocaţiei, a fost introdus de PNL, iar Guvernul PSD nu a avut ce să facă, deşi avizase negativ o astfel de idee, a găsit resursele finanicare necesare pentru a implementa o astfel de măsură. Prin urmare, somez Guvernul să nu se joace cu astfel de subiect, care e unul sensibil, chiar şi acesta cu alocaţiile, România e una din statele membre cu cea mai mică alocaţie pentru copii, prin urmare, somez Guvernul să găsească resursele, aşa cum am făcut-o şi noi, de fiecare dată, şi să implementeze de urgenţă, de la 1 ianuare această măsură”, a explicat Alfred Simonis, despre posibilitatea ca PNL să sesizeze la CCR proiectul privind dublarea alocaţiilor.

Chestionat, miercuri la Parlament, despre presupusa tehnică a PSD de a pune presiune asupra liberalilor, prin introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte cu impact fiscal-bugetar, Simonis a afirmat că nu au fost multe proiecte.

El mai consideră că gestul deputaţilor PNL de a-şi scoate cartelele la vot este „ruşinos”.

„Nu ştiu cum aş putea să răspund, când în afară de această măsură de dublare a alocaţiei, care e una foarte bună din câte zic eu, care a fost susţinută de mulţi colegi, mai puţin cei de la PNL, care au scos cartelele într-un mod ruşinos, pentru a nu-şi asuma un vot împotrivă, de fapt, ei votând împotrivă nevotând în niciun fel, pentru că au sperat că nu vom întruni numărul necesar de voturi pentru o lege organică. Cu excepţia acestei iniţiative, nu au fost multe, aşa, a mai fost cea cu TVA, iniţiată de PNL, nu putem fi găsiţi vinovaţi”, a explicat Simonis.

Liderul deputaţilor PSD a adăugat că Guvernul PNL are resursele necesare pentru dublarea alocaţiilor, însă se preocupă de alte aspecte, cum ar fi achitarea datoriilor în cazul Romatsa, situaţie în care Executivul s-a grăbit.

„Guvernul are responsabilitatea de a identifica resursele financiare pentru a implementa măsurile dorite de Parlament. Evident că se pot face din alte surse financiare, însă mie mi-e greu să înţeleg constituirea acestui buget, pentru că sunt tăieri la Educuaţie, Sănătate, Dezvoltare, nu-mi dau seama unde duc banii. Adevărat, am văzut cum Guvernul acesta s-a grăbit să plătească 300 de milioane de euro unor privaţi, în loc să se gândească că aceşti bani puteau fi daţi către acest proiect”, a completat Simonis.

Social-democratul consideră că graba „plăţii către privaţi” e „cel puţin suspect”.

„Guvernul PSD a considerat că nu este o prioritate. În prima săptămână sau primele două săptămâni după ce au preluat guvernarea, Guvernul PNL s-a grăbit să plătească aceste creanţe. S-au găsit soluţii, de fiecare dată, pentru a evita plata unei sume mari. Poate se putea găsi o soluţie de eşalonare, dar graba aceasta de plată către privaţi, e cel puţin suspect”, a conchis liderul deputaţilor PSD.

Reacţia vine în contextul în care liderul deputaţilor PNL Florin Roman a declarat, miercuri, că toate proiectele pentru care nu există punctul de vedere al noului Guvern trebuie atacate la CCR. Liberalul a precizat că îi aparţine ideea ca PNL să scoată cartelele la votul pentru proiectul privind mărirea alocaţiilor.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege ce prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.