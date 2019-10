Un exerciţiu aparent banal, care testează cunoaşterea ordinii operaţiilor, a stârnit controverse pe grupul de WhatsApp al părinţilor.

Este vorba despre exerciţiul 2+2×2-2×2.

Mai mulţi părinţi s-au arătat intrigaţi pentru că doamna învăţătoare i-a depunctat pe elevii care nu au scris răspunsul 2.

Unii părinţi au susţinut că au făcut cu ajutorul calculatorului exerciţiul şi că rezultatul nu a fost doi.

Un tată, care a fost ironizat de ceilalţi membri ai grupului a încercat să le explice cum se rezeolvă exerciţiul, dar ceilalţi nu au acceptat explicaţiile, susţinând că învăţătoarea nu ar fi trebuit să să-i depuncteze pe copiii care au scris 12 sau 4.

Într-un final, tatăl care le-a spus părinţilor că, inginer fiind, ştie matematică, a fost eliminat din grup.

O jurnalistă din Craiova a postat pe Facebook conversaţia părinţilor.

Redăm integral conversaţia iniţială, fără corectarea greşelilor gramaticale sau de punctuaţie:

GRUP PĂRINŢI Whatsapp - ÎNTÂMPLARE REALĂ

Mama 4: Exercitiul de de la lucrare cum vi se pare? 2+2×2-2×2=?

Mama 5: E banal.

Mama 4: Mie mi se pare ambigu pentru un copil.

Mama 1: 12 e raspunsul.

Mama 4: Ce v-am spus? Gresit. Asa mi-a dat si mie.

Mama 1: Cum sa fie gresit doamna? Am caculator la telefon 2+2=4 apoi inmumtesti cu 2=8 minus 2=6 ori 2 egal 12.

Tata 2 (sotul Mamei 1): Chear acuma e la calculator si fave.

Mama 4: Raspunsul la scoala corectar cu rosu e 2.

Mama 1: Poate a mancat doamna un 1.

Tata 5: Raspunsul e 2. Este vorba de ordinea operatiilor.

Tata 2: Alo domnu’ medic ce operati? Nu auziti ca nevasta mea e cu calculatorul de pe telefon in fata!

Tata 5: Am facut muulta Matematica, sunt inginer.

Mama 1: Ce inginer va cred ca sinteti inginer dar asa inginer? face-ti cu calculatorul.

Mama 4: Eu v-am zis ca ambigiu. So daca e ambiguu e normal sa se depunctezeee?

Mama 1: Nu e normal cat ia depuntat?

Mama 4: 0,5 puncte.

Mama 1: Nu e normal ar trebui sa vorbim cu ea.

Tata 5: Doamnelor, raspunsul e 12 si pe calculator. Nu mai dati egal dupa fiecare operatie! Scrieti ca acolo.

Tata 2: Iar operatii nene? Nu auzi ca nevastamea e cu calculatoru de la telefon in mana dreapta?

Tata 5: Sa schimbe mana…

Eu: Foarte bun acest grup. La obiect.

Mama 1: Mie nu mi sar parea normal sa scada la gemeni mei 0,5 punte pentru ceva ce calculatoru zice ca nu e asa. O sa iau si eu luxrarea la ai mei sa vad.

Peste o ora:

Mama 1: Amandoi a avut rezultat 2 si a zis ca e corect. E bine si ca ei ca mia explicat cum se face.

Mama 4: E 2???

Mama 1: E si 2 dar e si 4 cum zice calculatorul. Eu mas duce la scoala in locul dvs. sai spun doamnei. Cred ca e bun raspuns si 12 nu e nornal sa depunteze.

Mama 4: Eu v-am zis ca e ambiguu.

Tata 5: Doamneeeee Feresteeee, mai fetelor, de cate ori sa va spun ca…

Tata 5 typing.

Mama 1 removed Tata 5.

Mama 1: Am zis ca nu mai scot parinti dar asta era prea prost.

Mama 4: Inginer…

Astfel, părinţii care fac greşeli gramaticale şi nu au cunoştinţe despre ordinea operaţiilor, sunt hotărâţi să-i reproşeze învăţătoarei modul de evaluare şi mai mult de atât, îi ironizează şi îi jignesc pe cei care încearcă să le explice, cu argumente, că nu au dreptate.