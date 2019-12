Mădălina avea să se căsătorească peste câteva luni, dar icterul mechanic a ucis-o. În copilărie, Mădălina a fost operată, fiindu-I extirpat un lob pulmonar. Acum, organismul fetei a cedat din cauza imunităţii slăbite.

„O veste groaznică zguduie comunitatea havârneană.MĂDĂLINA o fată tânără şi frumoasă, din comuna Vorniceni, a venit în comuna Havârna alături de iubitul său COSMIN PALAMARU. În plină tinereţe, avea idealuri şi era fericită alături de iubitul ei. Angajează orchestră, local de festivităţi pentru ca-n prima parte a anului 2020 să facă NUNTA. O boală cruntă şi nemiloasă a răpit-o de lângă iubitul ei şi frumoasa lor familie. Crunt destin la o vârstă aşa de fragedă.Suntem alături de familia îndoliată şi ne exprimăm întreaga noastră compasiune pentru iubitul ei Cosmin, părinţii Ana şi Cătălin Palamaru, rude, vecini şi prieteni. În loc de nuntă va fi înmormântare. Sincere condoleanţe şi odihnă veşnică! Dumnezeu s-o ierte şi s-o primească în împărăţia sa. Adio copil tânăr şi frumos!”, a scris Costache Muraru pe Facebook.