Stocul de ser antiviperin din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, judeţul Hunedoara, a expirat în luna mai.

„Nu avem ser antiviperin, din păcate. A expirat la 31 mai. Noi am făcut solicitare la Unifarm, dar nu au, ne-a venit adresă că nu au momentan, până fac achiziţia, deocamdată nu aveau nici ei. Procedura e în derulare. Aşteptăm, noi suntem disperaţi, doamne fereşte să apară muşcătură de viperă! Nici spitalele din împrejurimi nu au, ne-au solicitat şi nouă, nici noi nu le avem, nu le au nici ei", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Delia Băda, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara susţin că au trimis mai multe cereri, din luna mai, la Ministerul Sănătăţii, însă nu au primit cele 45 de doze de ser antiviperin, solicitate pentru anul 2019.

„S-a trimis la minister necesarul de ser antiviperin pentru tot judeţul Hunedoara. Am solicitat 45 de doze pentru tot judeţul, pentru toate unităţile sanitare. Au fost trimise două adrese, în 27 mai şi altă adresă în 11 iunie. Nu am primit un răspuns. A mai fost o adresă şi înainte, în care spuneam că se vor expira, care a fost pe 14 mai. Important este să existe, pentru că nu ştim niciodată câte persoane ar putea fi. Au fost ani în care nu au fost muşcături, anul trecut au fost două muşcături. Din 31 mai nu mai avem. În stoc, la 31 mai, zero", a precizat, pentru Mediafax, Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara.

Turiştii care vizitează Cetatea Dacică Sarmizegetusa Regia sunt sfătuiţi să fie atenţi la vipere, în această perioadă.

„Stocul de ser antiviperin a fost deficitar totdeauna, nu este o noutate pentru nimeni. Dincolo de faptul că vipera este un animal ocrotit de lege, situl nostru istoric Sarmizegetusa Regia se află în incinta Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, deci o arie protejată din punct de vedere natural şi viperele au o dublă protecţie. Nu le putem stârpi, să spunem aşa. În consecinţă, sfătuim turiştii să fie atenţi, să nu umble desculţi, să evite locurile cu stânci şi să nu se aşeze pe iarbă. Suntem pregătiţi să facem faţă, anul trecut am avut două şi acum trei ani încă două muşcături. S-au anunţat la 112. Am acordat primul ajutor celor în cauză şi nu s-a întâmplat nimic", a declarat, corespondentului Mediafax, Vladimir Brilinsky, administratorul sitului.