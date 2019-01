Femeia susţine că a făcut tratament oncologic după ce ar fi fost diagnosticată cu cancer de sân, iar din cauza tratamentului agresiv nu îşi mai poate folosi o mână.

Convinsă că are cancer, Silvia Grădinaru a început tratamentul cu citostatice şi şedinţele de radioterapie. Numai că, în loc să se simtă mai bine, femeia se simţea din ce în ce mai rău. Durerea din umăr s-a intensificat şi nu îşi mai putea folosi mâna stângă, informează Olt Alert.

Aceasta s-a adresat unor medici din Spania şi a aflat că, de fapt, tumora pe care o avea la sân nu fusese niciodată malignă, astfel că a primit tratament inutil şi dăunător. Femeia s-a adresat şi Institutului Naţional de Medicină Legală din Bucureşti, iar medicii de aici au confirmat informaţiile doctorilor spanioli.

„Viaţa mea s-a schimbat total. E greu, e foarte greu. Nu mai ştiu să zâmbesc, noaptea mă lupt cu mâna asta că nu ştiu cum să o ţin, ziua mă lupt iarăşi cu ea, că trebuie să o ţin legată de corp”, a spus aceasta.

A existat o plângere penală, depusă la Poliţia din Olt, iar cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, potrivit purtătorului cu cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Olt, Alexandra Dicu.

Femeia acuză medicii Spitalului din Slatina de malpraxis şi cere despăgubiri de 150.000 de euro pentru suferinţa cauzată.

Medicii se apără şi spun că nu sunt vinovaţi de nimic

„Eu consider că nu am pus un diagnostic greşit. Nu am trimis-o pentru un tratament care să îi facă rău. Sunt nişte reacţii adverse care apar. Eu personal nu am ce să îmi reproşez. Am făcut tot ceea ce a ţinut de mine (că să se vindece – n.r.), altceva nu am ce să declar”, a spus, pentru Realitatea Oltului, unul dintre medicii acuzaţi de pacientă.

Medicul radiolog susţine şi ea varianta reacţiilor adverse.

„Noi toţi am lucrat împreună ca să-i facem bine acestei doamne. Îmi pare rău că a avut nişte reacţii adverse la tratament. A fost înştiinţată că se pot întâmpla şi astfel de reacţii adverse şi, din păcate, a fost una dintre persoanele la care s-au produs. Faptul că au trecut câteva luni de când a fost tratată, asta schimbă mult evoluţia bolii. E uşor ca după câteva luni de zile să te întorci şi să zici că nu a fost bine. Dacă nu urma nici un tratament, nu ştim ce ar fi urmat, nu?”, a declarat medicul.

Reacţia spitalelor: Nu am primit nicio sesizare