Reprezentanţii IPJ Gorj spun că poliţiştii din Târgu-Jiu au observat marţi seara pe o stradă din oraş un autoturism care mergea sinuos.

Agenţii au vrut să oprească maşina, moment în care bărbatul aflat la volan a accelerat.

Şoferul a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un gard.

Şoferul autoturismului are 26 de ani, este din Dolj şi nu are permis de conducere. De asemenea, acesta se afla sub influenţa alcoolului, cu o concentraţie de 0,07 mg /l alcool pur în aerul expirat.

O fată de 17 ani din maşina lui a fost rănită.

Maşina era înmatriculată în Mehedinţi.