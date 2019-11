Pentru a nu fi penalizaţi, şoferii de ridesharing mint că respectivul client nu s-a prezentat sau a întârziat, scrie ştirileprotv.ro. Unii clienţi au apelat la Protecţia Consumatorului.



Client: Poate că au curse care costă mai mult şi cursa mea face mai puţin.

Reporter: Care curse sunt anulate?

Client: Alea mai mici.

Reporter: Explicatia dumneavoastră este...

Client: Că vor bani mai mulţi.

Client: “A dat cancel pentru că am întârziat eu cu copilul. Nu ştiu, probabil am stat câteva minute în plus.”



Cum se scuză şoferii



Şofer: Ajung la prima comandă, nu mă trag chiar în faţa adresei. Ca clientul să nu mă poată repera. Aştept 2 minute, după care dau ‘Clientul nu a sosit’. Comanda automat se anulează, clientului îi sunt traşi de pe card contracostul anularii comenzii.



Reporter: De ce faceţi asta?



Şofer: Pentru bani, ce vreţi să vă spun, luăm bani din ambele părţi. Iau şi de la dvs. 10 lei, iau şi din cealaltă parte bani de pe cursa.



Banii nu sunt luaţi mereu pentru anulare şi - spun clienţii - sunt returnaţi de cele mai multe ori, în urma unei reclamaţii.



„Am păţit-o eu. M-am trezit într-o seară că nu a venit şoferul, dar apoi am fost taxat. Din păcate nu putem până în februarie să avem suficiente pârghii să putem determina schimbări majore”, a declarat Horia Constantinescu, şeful ANPC.



Bolt: „Asemenea anulari nu sunt frecvente, iar datele noastre arată că numărul lor nu a crescut în ultimele luni”, spun reprezentanţii Bolt.



Clever: „Limităm accesul la aplicaţie a şoferilor sau a pasagerilor care anulează cursele fără un motiv concret”, declară cei de la Clever.



Yango: Şi Yango anunţa că... „luăm măsuri stricte, inclusiv limitarea accesului şoferilor la serviciul nostru”



Uber nu a dorit să comenteze, pentru moment, situaţia.