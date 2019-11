Cătălin Paşcalău are 24 de ani şi a fost arestat preventiv joi, pentru 29 de zile, fiind acuzat de ucidere din culpă şi fugă de la locul accidentului, transmite observator.tv.



Poliţiştii susţin că tânărul şofer de TIR a lovit mortal doi bărbaţi din comuna Telechiu, Bihor, marţi seara, puţin după ora 23.00.



După accident, şoferul ar fi mers mai departe şi a fost prins după trei ore, la 200 km distanţă în localitatea mureşeană Iernut.



„A aparut stirea conform careia ar fi fugit de la locul accidentului.

Gresit !!

Omul a fost sunat de catre politie sa opresca in prima parcare, nestiind exact pt ce, asta la 3 ore diferenţă de momentul presupusului accident.



A 2a chestiune:

Nu exista nici o urma vizibila pe ansamblu care sa arate ca ar fi lovit ceva !!

Si de la un caine atins raman urme,zgarieturi sau ceva sange,insa se pare ca de la 2 oameni zdrobiti nu a ramas nimic.



F.dubios, avand in vedere ca acei oameni din spusele localnicilor erau niste intermediari de forta de munca implicati constant in scandaluri, etc.



Cum ar putea un ansamblu sa ramana intact, fara nici cea mai mica zgarietura sau urma dupa ce a zdrobit 2 oameni ???



Colegul nostru spune ca nu a simtit absolut nimic pe tot traseul si nici in intersectia unde se presupune ca ar fi facut accidentul !!



Mai mult decat atat, pe camerele de filmat din comuna se vad cei 2 la 20 m de intersectie, apoi 4 min nu mai sunt zariti, ca mai apoi sa fie vazut camionul lui Cătalin virand la dreapta .

Are cineva vreo explicatie pt disparitia celor 2 din filmare timp de 4 min si apoi sa treaca copilul asta prin intersectia respectiva si sa fie oprit dupa 3 h pt omor din culpa ??



Ca sofer profesionist pot spune ca este imposibil sa agati ceva, bordura, vreun animal,o cracă sau vreun alt obiect fara a se lasa o urmă vizibila pe ansamblu ! Este imposibil !!

Cu atat mai mult cand vorbim de 2 oameni maturi facuti pilaf !!



Nu am intentia decat de a trage un semnal de alarma, asta din punctul de vedere al unui sofer profesionist care intelege perfect cum functioneaza un ansamblu de 40 t incarcat, asta vizavi de aberatiile aparute in presă cum ca ar fi fugit de la locul accidentului si s-ar fi incurcat in declaratii.



Oameni buni, cand vine o intreaga armata de politisti peste tine, la 24 de ani ai tai si iti arunca in faţă niste poze cu 2 cadavre pe care se presupune ca tu le-ai omorat, tu stiind ca nu ai facut nimic gresit, mai ramaneti vreunul f.calm si sigur pe ceea ce spune ??

Speram ca anchetatorii să isi faca treaba profesionist !!”, au declarat şoferii de TIR.