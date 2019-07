Artista a povestit că în adolescenţa ei, părinţii îi imuneau să fie acasă la 20:30. Acum Sore le mulţumeşte pentru această „libertate controlată”, criticând neajunsurile ţării care îi pun pe elevi în pericol.

„Pe la 15 ani, mama îmi impunea să fiu acasă la 20.30, inclusiv vara, când încă era soarele pe cer la ora aceea. Deşi nu îmi convenea, mă conformam de fiecare dată, din respect. Abia după 18 ani, am avut cumva «voie», probabil şi pentru că am demonstrat că merit încrederea, să am libertate. Privind tot ce se întâmplă în lume, dar mai ales la noi în ţară, aş vrea să le mulţumesc public pentru că m-au ţinut într-o libertate controlată, cum am denumit-o noi peste ani.

Este îngrozitor de periculos să te naşti fată. Iar ca mamă de fată, pot spune că îmi este teribil de frică de tot ceea ce va urma, perioada adolescenţei şi nu numai. Pentru că în definitiv, noi ca părinţi, încercăm să ne facem treaba cât mai bine la nivel educaţional, dar nu putem controla educaţia celor din jur, din pacate.

Este inadmisibil ca într-o Românie din 2019, să nu existe mijloace de transport pentru elevi, să ajungă fie la şcoli, fie la meditaţii. Sunt copii în medii rurale care merg km întregi pe jos, până li se rup unicii pantofi, doar ca să ajungă la şcoală“, a scris Sore pe Facebook.