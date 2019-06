Mindfulness reprezintă un proces psihologic prin care practicantul se concentrează asupra prezentului, îşi stăpâneşte emoţiile şi foloseşte meditaţia pentru a scăpa de stres.



Mindfulness este „predată” în câteva sute de şcoli din Marea Britanie, în cadrul unui program pilot, pentru a se observa efectele disciplinei.



„Stres şi anxietate la copii este o dură şi tristă realitate.



În Australia un copil din 7 are cel puţin un episod de Tulburare mintală pe an. Cauzele? probleme personale, goana după note bune, presiuni de la social media…



Mai mult de 50% din condiţiile de sănătate mintale îşi iau rădăcinile înainte vârstei de 12 ani.



A introduce Mindfulness în programa scolară este o modalitate de a adresa această realitate şi de a dezvolta abilităţile relaţionale şi de rezilienta la viitori adulţi”, a scris soţia lui Cioloş pe Facebook.



Potrivit descrierii sale de pe Facebook, Valérie Cioloş-Villemin este Trainer autorizat de MBSR® - Programul de Reducere Stresului prin Mindfulness (Massachusetts University, US) şi speaker motivaţional.



Foto: Pagina de Facebook Valerie Cioloş-Villemin