„Niciodată eu ca persoană, ca om politic, dacă vreţi, nu am avut nici o legătură cu nici un grup infracţional, cu nici un clan interlop din judeţ. Nici nu ştiu despre colegii, oamenii politici, nu numai din PSD ci şi de alţii, nu ştiu să fi avut cumva legături, ceea ce pot să spun, dacă în PSD organizaţia PSD – Olt, eu ştiu cineva, un membru de partid ar avea cea mai mică legătură vom lua măsuri cu el imediat. Asemenea oameni nu au ce să caute în PSD”, a declarat Paul Stănescu, luni, înaintea şedinţei CEX PSD de la Parlament.

El a precizat că „disoluţia statului” a avut loc în timpul mandatului de preşedinte deţinut de Traian Băsescu.

„În primul rând trebuia să îşi facă datoria organele statului. Nu eu ca om politic trebuie să ştiu neapărat că să anchetez sau să ştiu despre existenţa a asemenea infracţiuni, DIICOT-ul trebuia să ştie lucrurile acestea. Din păcate eu am spus un lucru foarte important şi o să îl spun în continuare până când o să înţeleagă toţi. Disoluţia statului român s-a întâmplat în timpul lui Traian Băsescu. Din păcate nu am reuşit să facem mare lucru pentru că poliţiştii sunt pensionaţi, sau au fost pensionaţi cu 110%. Au ieşit la pensie dacă aveau 15 ani vechime în cadrul sistemului, asta înseamnă când poliţistul era în maturitatea profesionismului lui acolo pleca acasă. Dacă avea 7.000 salariu şi 8.000 pensie nu stătea nimeni şi din păcate poliţia la ora asta e deprofesionalizată complet”, a spus Stănescu.

Senatorul a mai declarat că sectoristul avea în trecut informaţii despre fiecare persoană din zona unde era responsabil, iar funcţia aceasta a fost desfiinţată de fostul ministru al Internelor Vasile Blaga.

„Eu vă spun că am şi o vârstă şi îmi permit să spun lucrul acesta, nu ştiţi ce făceau sectoriştii înainte, cum erau organizaţi la ţară posturile de poliţie, şeful de post de poliţie, ajutorul de post de poliţie, sectoristul din oraş, ştiau fiecare persoană în parte, aveau registru cu fiecare persoană în parte. Dacă se întâmpla nu aveam nevoie nici de GPS nici de 112, de 112 aveam nevoie decât ca să sune cineva, sectoristul într-un sfert de oră era acolo. Din păcate noi am făcut aceste lucruri şi s-au întâmplat pe timpul PDL, Blaga şi a mai fost un ministru după el, cred că Blaga a desfiinţat sectoriştii i-a scos din schemă, din organigramă şi cam atât”, a declarat Paul Stănescu.

„Nici noi PSD şi coaliţia nu am făcut mare lucru în acest sens, e şi vina noastră şi eu am recunoscut că e şi vina politicului în tot ce s-a întâmplat astăzi, am recunoscut şi recunosc lucrul acesta. Moral e şi vina noastră morală pentru ce s-a întâmplat la Caracal”, a mai declarat social-democratul.