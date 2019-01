Emil Constantinescu a afirmat, la Cluj-Napoca, la inaugurarea statuii lui Iuliu Maniu, la împlinirea a 146 de ani de la naşterea acestuia, că s-a pierdut un an de Centenar în care trebuia ca românii să îşi regăsească istoria aşa cum a fost şi a marilor oameni aşa cum au fost.

”Ce s-ar putea spune despre un ctitor al Marii Uniri, la câteva zile după terminarea Centenarului Unirii care, din păcate, a fost un an al dezbinării şi în care firavele încercări ale unui discurs raţional au fost acoperite de un val de violenţă verbală. (...) Am pierdut un an de Centenar în care trebuia să ne regăsim istoria. (...) Iuliu Maniu nu a fost un sfânt, a făcut şi greşeli şi compromisuri politice, dar a fost un mare vizionar. (...) Un om care s-a opus atât fascismului, cât şi comunismului, atât lui Hitler, cât şi lui Stalin, care a înfruntat şi dictatura regală şi antonesciană şi comunistă”, a spus Constantinescu.

Fostul preşedinte a subliniat că este momentul ca oamenii să se întrebe după acest an al Unirii ”cum s-a putut rata ocazia de a ne regăsi identitatea naţională?”

”Acea identitate care să ne arate pe noi de aici şi de oriunde, români de-a lungul şi de-a latul lumii, aşa cum suntem, eroi şi laşi, muncitori şi leneşi, cinstiţi şi ticăloşi, dar capabili, împreună, în mari momente astrale să împingem istoria naţiunii noastre înainte, aşa cum s-a întâmplat în 1821, 1848, 1877, 1916, 1989, dar mai ales să găsim sentimentul demnităţii naţionale care ne arată ceea ce am vrea să fim şi ceea ce am putea să fim, să încercăm să schimbăm strategia naţională seculară de supravieţuire într-o strategie naţională a renaşterii. În care să înlocuim sentimentul românesc al fiinţei, transformat, uneori, într-un sentiment al urii, într-un sentiment românesc al înţelegerii, al dreptăţii”, a mai spus fostul şef al statului român.

În opinia lui Emil Constantinescu, este o datorie să li se spună celor de astăzi şi generaţiilor viitoare despre viaţa şi lupta lui Iuliu Maniu.

Acesta a menţionat că sunt prea puţine lucruri făcute pentru memoria lui Iuliu Maniu.

Ceremonia de dezvelire a statuii lui Iuliu Maniu a avut loc marţi, în Piaţa Ştefan cel Mare din Cluj-Napoca, aceasta fiind opera sculptorului Ioan Marchiş. În cadrul manifestării au fost oficiate două slujbe religioase, una ortodoxă, de către mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, şi una greco-catolică, de către PS Florentin Crihălmeanu, şi au fost depuse coroane de flori din partea unor instituţii.

Statuia din bronz a fost finanţată integral de familia preşedintelui filialei Cluj a Academiei Române, Emil Burzo, cu peste 70.000 de euro, iar la baza acesteia a fost adus pământ din satul natal al lui Iuliu Maniu, Bădăcin.

Evenimentul a mai cuprins citirea unor fragmente din discursul rostit de Iuliu Maniu în plenul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, în interpretarea actorului Ruslan Bârlea de la Teatrul Naţional Cluj-Napoca.