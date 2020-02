„Am aflat destul de târziu despre Ditrău, la o zi după ce era inflamat deja. Am primit un link cu un video în care adunătura de fierţi, inflamaţi de nişte ”speakeri motivaţionali” făceau gaşcă să sară la bătaie. Am crezut că nu înţeleg bine. Primarul bocea, altul se scremea.



Am rezistat câteva secunde, până m-am prins. Mi s-a umflat o venă de nervi când am priceput de ce erau ei atât de irascibili. Nu m-a interesat vreun moment limba în care îşi urlau nemulţumirile (legea e lege pentru toţi, dreptul e drept pentru fiecare om, care e liber să vorbească şi-n japoneză). Dar filmul de groază se petrecea în România.



Mi-am scuipat în sân când i-am văzut, am făcut o postare pe fb la nervi şi mi-am văzut în continuare de treabă, iritat la culme. Fără să-mi pese că am restaurante în tot Ardealul, (inclusiv în curând în Sfântu Gheorghe). N-am avut niciodată experienţe neplăcute cu unguri, din contră. Am contracte de milioane de euro cu fabrici din Ungaria şi mereu au fost parolişti. Adică, normali. Am fost de multe ori în Ungaria şi în toate zonele locuite de minoritari în România. Mi-am tradus reclamele în ungureşte. Totul ok.) Ba chiar mă jenează la ureche când aud ”bozgor” aşa că nu dau apă la moară niciunui patriot din ăsta care se agită pe temă. Cum există români criminali în serie, aşa sunt şi unguri şi srilankezi şi americani şi neozeelandezi. Dar toţi răspund egal în faţa legii pe teritoriul României.



Într-o juma de oră, aflu cu stupoare din presă c-aş fi singurul care vrea să-i transfere pe stranieri. (Eu credeam că e concurenţa mare între antreprenorii din Ardeal).



Un torent de mesaje pozitive de peste tot şi doar câteva timide înjurături clasice, că vreau să-mi fac reclamă etc. Mie oricum îmi trebuie oameni la muncă, nu prea pricep care-i eroismul meu. Dar nu sri-lankezii m-au activat (deşi când i-am văzut ce frumos vorbeau despre România şi cât erau de fericiţi că au unde munci, mi s-a umflat vena şi mai tare) ci mă disperă rasismul, oriunde şi-ar revărsa puroaiele. Încă nu-mi vine să cred că scena a avut loc în România şi sper ca Poliţia şi Parchetul să se sesizeze urgent.



Studiez demult fenomenul rasismului şi al discriminării (am fost la Auschwitz şi am vizitat Muzeul Genocidului din Bosnia Herţegovina). Toate aberaţiile şi absurdităţile istoriei, pornesc de la un grup mititel de retardaţi, care contaminează cu abilitate massele de oameni, le atinge butoanele şi le activează traumele sau frustrările.



Şi pentru degustătorii de nutella care spun că mă pronunţ unde nu-mi fierbe oala, le prezint raportul: În 2018, vizitam pentru a doua oară lagărul de la Auschwitz. După ce te plimbi prin culoarele groazei două ore, ieşi neom. Prizonierii au stat ani de zile aici, cu câteva grame de pesmet pe zi, fără apă, în cele mai crunte chinuri umane. Cel mai afectat eram când ghidul descria în amănunt scenele horror, în care doctorul Mengele făcea experimente medicale pe copii. (Sunt expuse mormane de papucei ai copiilor exterminaţi). Omul era atât de bolnav, încât încerca să înlocuiască picioarele oamenilor între ei prin operaţii macabre etc.



Ies năuc pe poarta lagărului, când mă intersectez cu unul dintre copiii supravieţuitori ai sinistrului moment istoric: Eva Kor, în vârstă de 85 ani (n.r., născută 31 ianuarie 1934 – decedată 4 iulie 2019) . Nu mă abţin, mă duc direct la ea, o îmbrăţişez cum pot (eram foarte emoţionat) şi atât pot să îi silabisesc, că sunt din România.



Deşi era cetăţean american, se născuse la... Sălaj. Da, la noi, în România. I-a explicat cineva că sunt român şi a zâmbit curioasă (nu auzea bine, dar s-a luminat la faţă). Venea foarte rar aici (mă mir că avea forţa asta), pentru că locuieşte în SUA. Ea şi cu sora ei geamănă au fost încarcerate la Auscwitz pe când aveau cinci ani şi au fost predate dereglatului doctor Mengele, care avea curiozitatea cum se poate schimba culoarea ochilor la copiii gemeni. Eva a fost injectată chimic direct în ochi în multiple încercări de decolorare. Deci o româncă a păţit asta, da?



Trecem peste. (deşi sunt curios ce părere ar avea şi ea la unele teme).



Boon. Dar dacă peste două luni cei doi srilankezi fac vreo tâlhărie? Eee, să vezi atunci puhoiul de comentatori sportivi cum sar ca arşi ”ţi-am zis eu mă??? Ţi-am zis!”. Evident că dacă vor veni mulţi imigranţi la noi (din cauză că guvernele noastre au facilitat afluxul şi n-au avut o politică minimală de repatriere a românilor) vor face şi infracţiuni. Fapte urâte. Dar există Lege. Care se aplică egal şi unitar tuturor, indiferent de cât de bronzaţi sau gălbejiţi suntem. Legea se aplică OAMENILOR. Punct.



Spre surprinderea mea, deja s-au făcut paşi concreţi pentru a-i aduce pe băietanii ăia doi la mine-n firmă. E meritul lui Radu Hossu care e la fel de şocat şi care se chinuie să intermedieze transferul. Sper ca mâine să finalizăm procedurile. Acum e necesar să-şi dorească şi să îşi dea consimţământul şi cei doi. Că doar nu decidem noi pentru ei. Au oamenii drepturi depline şi putere de decizie.



Ca o părere personală, nu au o viaţă bună în zona aceea. Chiar dacă vor juca teatru autorităţile că-i primesc înapoi cu flori şi busuioc, chiar dacă vor face galerie unii inşi şi-i vor aplauda. Vă zice băiatu: speakerii ăia motivaţionali, primarul, preacucernicul părinte, au mulţi ultraşi. Mai devreme sau mai târziu se va trezi un fan activ ai stimabililor de mai sus, care să traverseze pe trotuarul celălalt când se vor sincroniza cu concetăţenii lor srilankezi. Se va găsi un copil inflamat de către părinţi care să jignească. Se va găsi un adolescent care să-i umilească indirect şi abil ca să-şi impresioneze gagica. Se va găsi un justiţiar care să se sacrifice în numele patriotismului local şi care să-i la la rost că nu vorbesc bine româna, franţuza sau maghiara. Şi atunci să vedem cum ne priveşte Europa. Deocamdată, Europa trebuie să ia act de valul enorm de toleranţă. Asta trebuie să se reţină!



(Mă întreb cum am fi reacţionat noi dacă doi români dintr-o comunitate din Italia sau din Spania o păţeau la fel? În fine.)



Dacă ambasada lor îi retrage (cum se zvoneşte), cred că-i şi mai trist pentru ei. De fapt, ăsta-i cel mai nasol scenariu. Pentru că nu vor mai putea pleca din Sri Lanka, fiind luaţi la ochi şi de comunitatea lor şi de serviciile lor secrete etc. Vor fi suspecţi de serviciu.



Eu tare mă tem că deja ei se gândesc cum să o tundă în vestul Europei, dar asta-i partea doua. Tot ce-mi doresc e ca cei doi să nu înţeleagă mare lucru din presă şi să fie liniştiţi în legea şi lumea lor.



Pentru mine, trista întâmplare îmi dă totuşi un răspuns la VEŞNICA întrebare: De ce nu avem autostrăzi în România? Răspunsul era foarte simplu, dar eu nu-l vedeam. Acum însă, fără să ezit, ştiu răspunsul cu ochii închişi: NU AVEAM AUTOSTRĂZI DIN CAUZA LIPSEI DE EDUCAŢIE!



Lipsa de educaţie este rădăcina tuturor relelor din ţara asta. Lipsa de educaţie a dus la situaţia Ditrău. Lipsa de educaţie ne-a făcut să-i alegem pe cei pe care i-am ales. Lipsa de educaţie ne face să ne pişăm pe colac la mall. Scurt. Până nu se face din EDUCAŢIE O POLITICĂ DE STAT, o urgenţă capitală, o prioritate naţională, lucrurile o să se schimbe cu viteza cu care s-au schimbat până acum”, a scris Ştefan Mandachi pe Facebook.





Ştefan Mandachi a mai anunţat că, duminică, va fi „brutar pentru 15 minute”.

FOTO: ŞTEFAN MANDACHI / FACEBOOK - ŞTEFAN MANDACHI ALĂTURI DE EVA KOR, SUPRAVIEŢUITOARE A HOLOCAUSTULUI