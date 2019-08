Mandachi a închis un restaurant pentru că nu găseşte angajaţi şi a făcut anunţul nedorit pe Facebook.



„#ŞAPTEJDOILASUTĂ !!! Statul îşi taie singur porţia de 72%, apoi cu burta plină, se întoarce râzând cu curul la mine. El se amuză, noi plângem. Dacă fac glume cu nervii noştri, să-i ia dracu pe toţi infecţii din ’89 şi până azi, 14 august 2019, ora 14:35, care au condus România şi au băgat în boale întreg sistemul economic. Am decis să închid un restaurant A la carte’ pentru că NU AM CU CINE SĂ LUCREZ. Capitulez! Refuz să-mi bat joc de mine şi să fiu sado-maso continuând în condiţiile generate de către Stat (şi acceptate tacit de noi, fricoşii). Trebuie să fii Superman ca să iniţiezi sau să dezvolţi o afacere cu un bazin gol de salariaţi! Efectiv înotăm într-o piscină fără apă. Nu mai ai cu cine lucra într-un mediu de afaceri neprietenos, toxic, labil, prigonitor, incorect şi ameninţător. Statul nu te lasă să-ţi plăteşti decent un salariat.



Îţi spune irevocabil şi nenegociabil: NU! Dacă vreau să-mi plătesc cu 5000 lei un angajat (şi am mulţi cu salarii mult mai mari), voi plăti contribuţii şi taxe în valoare de 72% !!!



#ŞAPTEJDOILASUTĂ! În total pentru un salariu net de 5000 lei, angajatorul plăteşte 8740 lei. Sistemul pe care Statul ni-l pune la dispoziţie pentru a face afaceri este microbian: te momeşte către minciuni, corupţie şi evaziune. Forţa de muncă abilă şi profesionistă a migrat, iar ceea ce a rămas în România sunt în general necalificaţi, care sunt conştienţi de poziţia lor de putere şi profită de contextul CREAT DE CĂTRE STAT ca să manipuleze şi să condiţioneze pe angajator. Prefer să nu mă mai cert cu bucătari incompetenţi şi mofturoşi a căror genetică şi comportament le-a CONSRUIT TOT STATUL. Angajatul iresponsabil este creaţia Statului român. Situaţia forţei de muncă este o CALAMITATE: nu mai există angajaţi! Gata, stop! Cineva trebuie să facă ceva, dacă nu DEMISIA! Lucrătorii au fost alungaţi din ţară, prigoniţi de Statul nemernic iar acum pe Stat îl doare-n cur! Oamenii de afaceri sunt morcoviţi, dar la felul în care merg lucrurile astăzi, într-un an se vor desfiinţa zeci de mii de afaceri. Şi după ce patronaşii vor pleca la muncă în Spania şi Anglia, o să regrete că au tăcut când puteau să vorbească. Noţiunea de om de afaceri îşi schimbă definiţia. Nu te mai poţi focusa pe viziune, leadership sau dezvoltare.



Trebuie să tremuri să nu fugă angajaţii. E o condamnare vizibilă la NEDEZVOLTARE. Nu mai ai energie pe care să o dedici extinderii, dezvoltării şi capitalizării. Tot focusul se pierde pe retenţia de personal. În cel mai bun caz eşti un Terorizat de afaceri, nu om de afaceri. (Totuşi, cine dracu-i şef la patronatele din România? Că de şapte-opt ani de când sunt patron n-a venit niciun nene să mă întrebe dacă mai pot duce în spate haltera pe care mi-o apasă Statul. Chiar aşa, suntem nimeni de nicăieri? Ce fel de şef de haită o fi invizibilu’ ăsta?) Şi dacă tot sunt tare-n clanţă, iată şi o soluţie: Statule, dar de ce nu renunţi la 30% din cei 72% cu care ne jăcmăneşti la dată şi oră fixă în fiecare lună pe 25?



De ce ne buzunăreşti, ciorditorule? Renunţă la 30% din taxe iar mai apoi ne obligi să-i dam salariatului ca să nu mai plece în Anglia, Germania şi Spania! Nu ni-i dai nouă, că deh, noi suntem hoţi, dar dă-i salariatului! Pentru că oricum tu HABAR NU AI ce să faci cu ei şi-i cheltui după ureche! Ai dovedit că eşti analfabet în a investi banii în economie şi în a reţine salariaţii în ţară, pentru că suntem primii după Siria la migraţie. PRIMII DUPĂ SIRIA, nebunule! Sau ar mai fi o a doua soluţie, de rezervă… Imaginează-ţi Statule, cum ar fi dacă mai multe milioane ca mine, nu ţi-am mai plăti taxele (că nu avem de unde, să zicem). Aşa… preventiv. Vreo 3 luni… Nu ne-ai mai întoarce curu’!”, a scris Mandachi.